ZDF macht auch von Schirachs "Strafe" zur Serie

Die Bücher "Verbrechen" und "Schuld" von Ferdinand von Schirach hat das ZDF bereits erfolgreich in Serien umgesetzt und auch das erst in diesem Frühjahr erschienene Buch "Strafe" soll wieder als Vorlage diente, wie die "Goldene Kamera" berichtet



26.04.2018 - 19:27 Uhr von Uwe Mantel 26.04.2018 - 19:27 Uhr

Mit seinen Erzählungen von Fällen hat der Strafverteidiger Ferdinand von Schirach nicht nur internationale Bestseller in Buchform vorgelegt, sie dienten auch schon mehrfach als Vorlage für so erfolgreiche wie auch von Kritikern gelobte Serien-Umsetzungen. Das ZDF ließ 2013 bereits "Verbrechen" als sechsteilige Serie adaptieren, 2015 und 2017 folgten zwei Staffeln mit insgesamt zehn Folgen, die Fälle aus dem Buch "Schuld" aufgriffen.

Im März hat Ferdinand von Schirach nun sein neuestes Buch "Strafe" veröffentlicht - und auch aus diesem werden ausgesuchte Fälle fürs ZDF in Serienform gegossen, wie der Sender gegenüber dem Online-Angebot der "Goldenen Kamera" bestätigte. Im September will Constantin Film demnach mit den Dreharbeiten beginnen. Wie schon bei "Schuld" soll erneut Moritz Bleibtreu in die die einzelnen Fälle verbindende Hauptrolle des Strafverteidigers Friedrich Kronenberg schlüpfen. Und erneut geht es in den Fällen um Fragen der Moral und menschlichen Würde. Welche der Fälle aus dem Buch für die TV-Umsetzung ausgewählt werden, ist noch nicht bekannt. Die schlechte Nachricht fürs ZDF: "Strafe" wird wohl der letzte Band dieser Reihe sein.

