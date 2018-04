Neuzugänge bei den "Jungen Ärzten" und "Rote Rosen"

© ARD/Jens-Ulrich Koch

Ab sofort stehen die Schauspieler Tilman Pörzgen und Luan Gummich für die ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" vor der Kamera. Die Telenovela "Rote Rosen" bekommt zudem ab Ende Juni ein neues Liebespaar.



27.04.2018 - 10:24 Uhr von Alexander Krei 27.04.2018 - 10:24 Uhr

Neue Assistenzärzte für das Johannes-Thal-Klinikum in Erfurt: Ab sofort stehen Tilman Pörzgen ("Abschussfahrt") und Luan Gummich ("Schimanski - Loverboy") für die ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" vor der Kamera. Auf dem Bildschirm werden die ersten Szenen mit den Schauspielern voraussichtlich Anfang September im Ersten zu sehen sein.

Weiterhin in den Hauptrollen zu sehen sind Roy Peter Link, Sanam Afrashteh, Mike Adler, Philipp Danne, Stefan Ruppe, Mirka Pigulla, Jane Chirwa, Katharina Nesytowa, Marijam Agischewa, Horst Günter Marx, Gunda Ebert und Christian Beermann. Regelmäßig zu Gast sind zudem Darsteller aus "In aller Freundschaft", darunter Thomas Rühmann, Andrea Kathrin Loewig und Bernhard Bettermann.

Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass die ARD derzeit an einem weiteren Ableger seiner erfolgreichen Krankenhausserie arbeitet. Voraussichtlich im Herbst soll mit "In aller Fredunschaft - Die Krankenschwestern" ein weiteres Spin-Off im Vorabendprogramm an den Start gehen. Auch hierfür zeichnet die Produktionsfirma Saxonia Media verantwortlich.

Unterdessen hat die ARD auch zwei Neuzugänge bei ihrer Telenovela "Rote Rosen" präsentiert. Ab Ende Juni werden Anjorka Strechel und Marlon Putzke in der täglichen Serie zu sehen sein. Sie spielen zwei freiheitsliebende Menschen, die sich ineinander verlieben.

