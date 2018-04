"Zwischen zwei Staffeln muss Minimum ein Jahr liegen"

© MDR/Marco Prosch

MDR-Fictionchefin Jana Brandt hat in einem Interview erklärt, warum zwischen den "Weissensee"-Staffeln oft so lange Zeiträume liegen (müssen). Außerdem denkt Brandt schon heute über eine fünfte Staffel nach, auch eine dritte "Charité"-Staffel ist demnach schon in der Planung.



27.04.2018 - 16:39 Uhr von Timo Niemeier 27.04.2018 - 16:39 Uhr

In wenigen Tagen startet im Ersten die vierte Staffel der hochgelobten Serie "Weissensee". Anlässlich dessen hat MDR-Fictionchefin Jana Brandt, die gleichzeitig auch Leiterin der ARD-Gemeinschaftsredaktion Hauptabendserie ist, den Kollegen von "Blickpunkt: Film" ein Interview gegeben und darin auch erklärt, wieso zwischen den Staffeln meist eine längere Zeit liegt. So war die dritte Staffel etwa schon 2015 zu sehen. "Der zeitliche Abstand entsteht nicht etwa daraus, dass sich die ARD zu spät für eine Fortsetzung entschieden hätte, sondern aus der praktischen Frage heraus, wie man so ein hochkarätiges Ensemble wieder zusammen bekommt", so Brandt.

Angesichts der in Deutschland vorherrschenden Produktionsmethodik, hier werden Schauspieler etwa nicht gleich für mehrere Staffel gebucht, sei es "offen gesagt ein Wunder" wie schnell man es geschafft habe, das Ensemble wieder zusammen zu bekommen. Brandt: "Man sieht auch im internationalen Geschäft, dass zwischen zwei Staffeln Minimum ein Jahr liegen muss, denn Qualität braucht Zeit, egal wie früh man etwas entscheidet." Zur Event-Programmierung, Das Erste zeigt die neue Staffel an drei aufeinanderfolgenden Tagen, sagt die MDR-Fictionchefin: "Die Konzentration ist ein Angebot an den Zuschauer und folgt im Grunde einer Mehrteilerstrategie. Gleichzeitig bleiben es nach wie vor sechs Einzelfolgen, was eine andere Konfektionierung für die weitere Nutzung, etwa in den dritten Programmen, ermöglicht und daher sehr wichtig ist."

Schon heute denke man auch an eine fünfte Staffel, so Brandt. Auch zu "Charité" gibt es Neuigkeiten: Hier soll die neue Staffel im kommenden Frühjahr zu sehen sein. Und auch hier gibt es laut Brandt schon Überlegungen für einen dritten Durchlauf. Dass es neben klassischen Filmen und Mehrteilern inzwischen vermehrt auch horizontal erzählte (Mini-)Serien in der ARD zu sehen gibt, ist nicht zuletzt auch ein Verdienst der MDR-Fictionchefin. Die betont die Vielfalt der Inhalte: "Dieses sich ergänzende Nebeneinander in Deutschland empfinde ich als besondere Qualität."

Darüber hinaus hat Jana Brandt nun angekündigt, dass das "In aller Freundschaft"-Spin-Off "Die Krankenschwestern" ab dem 1. November am Vorabend zu sehen sein soll. Mit Arzu Bazmann aus "In aller Freundschaft" und Stefan Ruppe aus "Die jungen Ärzte" gibt es hier zudem Überschneidungen mit den beiden anderen Serien. Darüber hinaus wird es noch einen 90-Minüter geben, der am 26. Oktober, und damit 20 Jahre nach Serienstart, läuft. Der Film spielt in Thailand. Ebenfalls einen Film gibt es demnächst übrigens auch von "Hubert ohne Staller" zu sehen: Dieser wird im Weihnachtsprogramm zu sehen sein und erklären, wie Helmfried von Lüttichau aussteigt und wie Christian Tramitz ohne ihn weitermacht. Dieser Film wird dann auch die Basis für die neue Staffel.

