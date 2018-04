Viacom bezieht neue Geschäftsräume in Berlin

© VIMN

Viacom International Media Networks hat seinen Standort in Berlin gewechselt, alle Mitarbeiter sind bereits umgezogen. Berlin-Friedrichshain bleibt man aber auch nach dem Umzug treu, dort sitzt man bereits seit 2004.



30.04.2018 - 09:26 Uhr von Timo Niemeier 30.04.2018 - 09:26 Uhr

Weg von der Spree und weiter nach Norden: Viacom International Media Networks hat in Berlin neue Geschäftsräume bezogen. Die Niederlassung liegt nun nicht mehr an der Spree, dafür aber nach wie vor in Friedrichshain. In der Boxhagener Straße haben die Mitarbeiter des Konzerns ab sofort ihre neue Heimat. Bereits seit 2004 sitzt Viacom in Berlin-Friedrichshain.

"An der Boxhagener Straße haben wir eine neue Heimat im Herzen von Friedrichshain gefunden, die unseren Ansprüchen bestens gerecht wird und optimal auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist. Von der großen Dachterrasse mit Blick über Berlin bis hin zum direkten Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr – unser neues Zuhause bietet unseren Mitarbeitern beste Bedingungen, um kreativ und flexibel zu arbeiten", sagt Mark Specht, General Manager GSA von Viacom International Media Networks.

