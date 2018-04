NDR benennt Mitglieder der deutschen ESC-Jury

© RTP/Eurovision

Auch in diesem Jahr haben wieder fünf Leute bei der Abstimmung über die Teilnehmer des Eurovision Song Contests genauso viel zu sagen wie alle anderen Zuschauer zusammen. Der NDR hat nun diese Mitglieder der Jury benannt.



30.04.2018 - 13:14 Uhr von Uwe Mantel 30.04.2018 - 13:14 Uhr

Auch in diesem Jahr gibt es bei der Bestimmung des Siegers des Eurovision Song Contests wieder ein zweigeteiltes Verfahren: Über die Hälfte der Punkte bestimmen die Zuschauer, genauso viel Gewicht hat aber das Voting der Jury, für die der NDR nun fünf Profis bestimmt hat. Mit dabei sind demnach die beiden Sänger/Songwriter Max Giesinger und Mike Singer, die Ravensburger Songschreiberin Lotte, Schlager-Sängerin Mary Roos und der "Revolverheld"-Manager Sascha Stadler.

Sie dürfen wie auch die deutschen Zuschauer sowohl beim zweiten Halbfinale am Donnerstag wie auch dann beim ESC-Finale abstimmen. Entscheidend für ihr Urteil im Finale sind aber nicht die Auftritte in der Finalshow selbst, stattdessen entscheiden sie schon im Anschluss an die zweite Generalprobe, dem sogenannten "Jury-Finale", am Abend zuvor. Dieses verfolgen sie in einer nicht-öffentlichen Übertragung beim NDR in Hamburg.

Wenn dann zum Schluss des Finales wieder in alle Länder geschaltet wird, dann wird dort nur das Ergebnis der Jury-Abstimmung verkündet. Die Ergebnisse der Televotings aus allen Ländern werden zusammen ausgewertet und in der Show nur in Summe ganz am Ende veröffentlicht. Wie die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland abgestimmt haben, berichtet Kommentator Peter Urban dann zum Ende des ESC-Finales, das nationale Telefon-Voting-Ergebnis lässt sich dann natürlich auch online nachlesen.

