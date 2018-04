Meiers leitet bei Sky den Bereich Customer Contact

© Sky/Jens Howorka

Sky schafft im Unternehmen den neuen Bereich Customer Contact und hat dafür nun Michael Meiers gewonnen. Der 40-Jährige arbeitete zuvor schon lange im Bereich Customer Service bei Vodafone Kabel Deutschland.



30.04.2018

Ab dem 1. Mai wird Michael Meiers Chief Operating Officer Customer Service bei Sky Deutschland, das hat der Bezahlsender nun angekündigt. Damit verantwortet Meiers künftig die Steuerung der internen sowie der externen Service Center. In seiner Funktion berichtet er an Nicolette Wuring, Senior Vice President Customer Service. An ihn wiederum werden Claudia Hammes, Geschäftsführerin der Sky Service Center in Teltow und Kreuzberg, Markus Geisert, Geschäftsführer des Sky Service Center in Schwerin, und Oliver Viereck, Director Outsourcing Vendor Management, berichten.

Nicolette Wuring sagt zum Neuzugang: "Mit Michael gewinnen wir einen sehr erfahrenen und dynamischen Manager für Sky. Seine Fähigkeiten und langjährige Expertise werden uns helfen, unsere Kompetenzen noch stärker und effizienter zu bündeln und unseren Kundenservice gerade auch im Hinblick auf das neue Sky optimal aufzustellen. Denn mit dem neuen Sky stellen wir die Wünsche unserer Kunden in den Mittelpunkt – seien es innovative Produktneuerungen, großartige Eigenproduktionen oder ein hervorragender Kundenservice."

Michael Meiers arbeitete seit 2011 bei Vodafone Kabel Deutschland und war dort in verschiedenen Managementpositionen für die Themen Service und Sales zuständig. Zunächst arbeitete er dort als Head of Performance & Projects mit Fokus auf Finance, externe Call Center und Sales Aktivitäten, ab Juni 2014 verschob sich sein Schwerpunkt auf die Themen Operative Steuerung sowie Up- und Cross-Selling bei Kabel und DSL. Seit 2017 war Meiers als Bereichsleiter DSL sowie Sales/Partner Contracting für alle Kundenservice-Einheiten verantwortlich. Vor seiner Zeit bei Vodafone arbeitete er in der Call-Center-Branche.

