Red Arrow lockt Carlo Dusi von Ridley Scott weg

© DWDL © Red Arrow Studios

Carlo Dusi, bislang Head of Business und Commercial bei Scott Free Films, wechselt zu Red Arrow Studios International und wird sich dort nun u.a. um die Finanzierung fiktionaler Projekte und Koproduktions-Partnerschaften kümmern.



01.05.2018 - 13:03 Uhr von Uwe Mantel 01.05.2018 - 13:03 Uhr

Carlo Dusi übernimmt bei Red Arrow Studios International den neu geschaffene Posten des Executive Vice President Commercial Strategy, Scripted. Er kommt von Ridley Scotts Produktionsfirma Scott Free Films, wo er in Großbritannien Head of Business and Commercial Affairs war. Auch für Red Arrow wird er weiterhin aus London heraus arbeiten und von dort die kommerzielle Strategie für internationale fiktionale Produktionen und Ko-Produktionen verantworten. Er berichtet direk an Henrik Pabst, der Red Arrow Studios International leitet.

Unter anderem wird er sich darum kümmern, Geschäftsbeziehungen zu anderen Produktionsfirmen aufzubauen, um gemeinsam Produktionen kozufinanzieren und kozuproduzieren. Eine dieser Partnerschaften soll offenbar zu seiner bisherigen beruflichen Heimat entstehen. Ridley Scott sagt nämlich: "In den vergangenen sechs Jahren hat er einen fantastischen Beitrag zum Wachstum des britischen Geschäfts von Scott Free Films geleistet, wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe nur das Beste. Das Scott-Free-Team und ich freuen uns schon, neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit ihm und dem Red-Arrow-Team in naher Zukunft auszuloten."

Teilen