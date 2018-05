"Familiäre Gründe": Arte-Vizepräsidentin hört auf

© Arte/Eric Garault

Anne Durupty ist schon seit einigen Jahren Generaldirektorin von Arte France, seit 2016 arbeitet sie auch als Stellvertreterin von Peter Boudgoust bei Arte GEIE. Zum Jahresende wird sie ihre Funktionen aber aus familiären Gründen niederlegen.



02.05.2018 - 16:42 Uhr von Timo Niemeier

In der Arte-Führung wird es im kommenden Jahr zu Veränderungen kommen. Wie der deutsch-französische Kulturkanal nun nämlich mitgeteilt hat, wird Anne Durupty ihre Funktionen zum Ende des Jahres niederlegen. Durupty ist bereits seit 2011 Generaldirektorin von Arte France, seit dem 1. Januar 2016 hatte sie zudem die Nachfolge von Gottfried Langenstein als Vizepräsidentin von Arte GEIE in Straßburg angetreten. Damit ist sie auch Stellvertreterin von Arte-Präsident Peter Boudgoust.

Sowohl ihren Job bei Arte France als auch den bei Arte GEIE sollte Durupty eigentlich noch bis 2020 ausführen, gewählt wurde sie 2016 in beiden Funktionen für jeweils fünf Jahre. Sie scheidet nun also deutlich früher aus dem Unternehmen aus als ursprünglich geplant. Durupty legt ihre Funktionen laut dem Sender aus "familiären Gründen" zurück. Weitere Informationen gibt es keine. Über ihre Nachfolge will der Sender "zu gegebener Zeit" entscheiden.

