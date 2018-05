KiKa holt neue Netflix-"Glücksbärchis" ins Fernsehen

© Netflix

Der KiKa hat angekündigt, die jüngste Adaption der "Glücksbärchis" demnächst ins Programm zu nehmen. Zwölf Folgen zeigt der Sender dann von der Serie, die seit 2015 bei Netflix zu sehen ist.



02.05.2018 - 20:16 Uhr von Timo Niemeier 02.05.2018 - 20:16 Uhr

Die "Glücksbärchis" sind wohl eine der bekanntesten Kinderserien, die in den 80er und 90er Jahren zu sehen war. Vor einigen Jahren gab Netflix schließlich eine Neuauflage in Auftrag, es blieb allerdings bei zwölf Folgen, die 2015 und 2016 in zwei Etappen online genommen worden. Nun hat der KiKa angekündigt, die Netflix-Adaption der "Glücksbärchis" (Original: "Care Bears and Cousins") demnächst ins Programm zu nehmen.

Unter dem Namen "Glücksbärchis & Co." feiert die Serie am 11. Juni seine deutsche TV-Premiere, die zwölf Folgen sind dann immer täglich ab 18:15 Uhr zu sehen. Auch in der neuesten Adaption hat jedes "Glücksbärchi" eine eigene Farbe und ein eigenes Symbol auf dem Bauch. Mit ihren individuellen Talenten sind die Glücksbärchis zur Stelle, wenn jemand in Schwierigkeiten ist und Hilfe benötigt. Diesmal gilt das ganz besonders für die Cousinen und Cousins, die neben den bekannten Figuren zu sehen sein wären.

Anders als die etablieren "Glücksbärchis" stellen sich deren Cousinen und Cousins, Mutherz Löwe, Klugherz Waschbär, Großherz Eli und Knuddelherz Pingu, aber recht tollpatschig an und richten überall kleine Schäden an, die die anderen Bären dann wieder ausbügeln müssen. Doch dann wendet sich das Blatt und völlig unerwartet werden sie dringend gebraucht. Produziert wurde die Animationsserie von American Greetings Properties.

