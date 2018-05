Jürgen Hörner holt weitere Weggefährten zu eoTV

© eoTV

Zweieinhalb Jahre nach dem Start baut Jürgen Hörner das Management-Team seines Senders eoTV deutlich aus. Unter anderem holt er mit René Carl einen langjährigen Kollegen aus ProSiebenSat.1-Zeiten, auch Matthias Peipp und Ion Florescu stoßen zum Team



03.05.2018 - 11:02 Uhr von Uwe Mantel 03.05.2018 - 11:02 Uhr

Ende 2015 meldete sich Jürgen Hörner zwei Jahre nach seinem Ausscheiden bei ProSiebenSat.1 mit einem eigenen Seriensender eoTV zurück, der sich auf europäische Spielfilme und Serien konzentriert. Nun stellt er den Sender personell breiter auf und holt sich - nach Andreas Diga, der schon seit Sommer 2017 das Marketing und den Vertrieb verantwortet und seit Jahresbeginn der Geschäftsführung angehört - drei weitere Weggefährten mit Erfahrung in der Fernsehbranche an seine Seite.

So wird sich René Carl künftig für die Bereiche Produktion, Doku-Lizenzeinkäufe und Distribution verantwortlich zeichnen. Die beiden kennen sich bestens aus ProSiebenSat.1-Zeiten, wo René Carl von 1994 bis 2017 tätig war. Zuletzt hob er dort 2013 als Co-Geschäftsführer von ProSieben den Ableger ProSieben Maxx mit aus der Taufe, den er bis zu seinem Ausscheiden verantwortete. In diesem Jahr gründete er seine eigene Media-, Beteiligungs- und Beratungsfirma Liontrax.

Um Finanzen und Förderung kümmert sich künftig Ion Florescu, seit 2013 Geschäftsführer und CFO der Findeal Advisers S.A., Luxembourg, einer Fundraising und Corporate Finance Gesellschaft, die er auch mit gründete. Seine Karriere begann er einst bei der Kirch-Gruppe in der Spielfilmabteilung, 1994 ging er als Geschäftsführer und CFO zur Constantin Film Produktion, 1997 wurde er kaufmännischer Programmdirektor von ProSieben.

Ebenfalls fest mit an Bord ist Matthias Peipp, der eoTV schon in den letzten beiden Jahren in Fragen der Finanzierung und Programmwirtschaft beratend unterstützt hat. Peipp ist seit Januar 2001 Geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensberatung CineAtlantica GmbH, das sich unter anderem auf den Vertrieb von programmlichen Rechtestöcken konzentriert. Auch er hat ProSieben-Vergangenheit: ab 1990 war er dort Leiter der Spielfilm-Abteilung, espäter Geschäftsführer der Constantin Film Verleih GmbH.

Jürgen Hörner: "Im dritten Jahr nach dem Start von eoTV zünden wir die nächste Stufe für die zukünftige Entwicklung des Senders! Ich freue mich sehr, dass ich nach Andreas Diga nun mit, René Carl, Dr. Ion Florescu und Matthias Peipp nicht nur insgesamt vier ausgewiesene Medienprofis, sondern auch langjährige Weggefährten für das operative und gemeinsame Voranbringen von eoTV an meiner Seite weiß."

