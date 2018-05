RTL schickt "GZSZ" nach Mallorca und in die Primetime

© MG RTL D / Sebastian Geyer

Wie schon in den beiden vergangenen Jahren wird es auch in diesem Mai wieder eine besondere "GZSZ"-Folge in Spielfilm-Länge geben, die sich somit dann in die Primetime zieht. Die Handlung spielt darin nicht im üblichen Setting, sondern auf Mallorca.



03.05.2018 - 12:00 Uhr von Uwe Mantel 03.05.2018 - 12:00 Uhr

Im Mai 2016 feierte RTL die 6000. Folge seiner Soap "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" mit einer Folge in Spielfilm-Länge, 2017 war es das 25-jährige Jubiläum, das den Anlass für die besondere Aktion bot. In diesem Jahr feiert man nun vermutlich einfach die Tatsache, dass das in den vergangenen beiden Jahren ganz hervorragend funktioniert hat - am 29. Mai steht nun jedenfalls wieder eine "GZSZ"-Folge in Überlänge auf dem Programm. Sie startet zwar wie gewohnt um 19:40 Uhr, endet aber erst um 21:30 Uhr.

Diese besondere Folge spielt dabei nicht im normalen "GZSZ"-Setting, stattdessen geht es nach Mallorca. Und es soll natürlich dramatisch werden. Der Sender verspricht "Große Gefühle, Sommer, Sonne, Party, Sand und Meer – doch dann plötzlich der ganz große Knall: Schockierende Wendungen für alle, mit denen niemand rechnet und die alles verändern werden." Anlass für den Mallorca-Ausflug der GZSZ-Stars ist in der Serie eine Party zum 30. Geburtstag von Emily und Philip, die von John organsisiert wird - und die irgendwann ein jähes Ende finden wird. "Plötzlich geht es um Geld, Eifersucht, Leben und Tod." Darsteller Jörn Schlönvoigt schwärmt: "Das wird das krasseste Special in Spielfilmlänge, das wir jemals produziert haben. Es spielt auf Mallorca, das Drehbuch hat einen richtig großen Spannungsbogen und alles wird richtig eskalieren."

Gedreht und produziert wurde die Sonderfolge zwischen dem 5. und 16. März. Über 60 Mitarbeiter sind dafür aus Babelsberg angereist, am Drehbuch waren 12 Autoren beteiligt. Diese "Klassenfahrt" des Teams und der Darsteller wird im Anschluss an die "GZSZ"-Folge ab 21:30 Uhr dann noch in einem Special "Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Das große Mallorca Abenteuer der Stars" thematisiert. Dafür wurde das Team nicht nur mit einer Kamera begleitet, alle haben auch mit dem Handy Videos gedreht, die in das Special eingeflochten werden.

Bei "GZSZ" haben Außendrehs Tradition - so wurde in der Vergangenheit auch schon in Südafrika, Tirol, Fuerteventura, Venedig, London und St. Peter Ording gedreht. Produziert wird "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" von UFA Serial Drama.

Im Anschluss an die lange "GZSZ"-Folge und die Doku holt RTL übrigens noch einmal die alte Serie "Schmidt - Chaos auf Rezept" ins Programm und zeigt sie immer dienstags ab 22:15 Uhr in Doppelfolgen. Die Serie startete 2014, RTL nahm sie aber schon nach zwei Folgen aufgrund von schlechten Quoten wieder aus dem Programm. Die restlichen Folgen wurden dann am Wochenende versendet.

