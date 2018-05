Sport1 nimmt ab August Football-Magazin ins Programm

© Sport1

Sport1 und die German Football League (GFL) bauen ihre Kooperation aus, der Sportsender zeigt ab August ein neues, wöchentliches Football-Magazin. Auf den Online-Plattformen von Sport1 wird die GFL zudem mit einem eigenen News-Channel vertreten sein.



Erst vor wenigen Wochen ist bekannt geworden, dass Sport1 am 13. Oktober den German Bowl XL ausstrahlt (DWDL.de berichtete). Das Sportevent ist das Endspiel um die 40. Deutsche Meisterschaft im American Football. Nun baut der Sender seine Kooperation mit der GFL aus und hat ein neues Football-Magazin angekündigt: "Kick Off - Das GFL-Magazin" soll ab dem 8. August immer mittwochs beim Sender zu sehen sein, eine genaue Sendezeit hat Sport1 noch nicht kommuniziert.

Inhaltlich soll es in der wöchentlichen Sendung neben einer Nachbetrachtung des jeweils vorangegangenen Spieltags auch um einen Ausblick auf den German Bowl XL gehen. Zusätzlich zu dieser neuen Sendung, wird die GFL ab sofort schon auf der Webseite des Senders sowie in der Sport1-App mit einem eigenen News Channel vertreten sein. Robert Huber, Präsident des American Football Verbandes Deutschland (AFVD), sagt, die Kooperation mit Sport1 stehe erst am Anfang. "Die Zusammenarbeit läuft hervorragend. Wir sind uns mit unserem Partner einig, dass wir gemeinsam den German American Football immer stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen können."

Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung von Sport1, sagt: "Das TV-Magazin zum American Football in Deutschland ist der nächste wichtige Baustein in unserer Zusammenarbeit mit der GFL. Damit können unsere Zuschauer den Weg der deutschen Football-Teams in die Playoffs bis zum German Bowl, dem großen Showdown in Berlin, hautnah verfolgen. Die deutsche Bundesliga im American Football hat mit Sport1 eine neue Heimat gefunden. Unsere Zuschauer können sich auch in Zukunft auf weitere Highlights im Rahmen unserer Partnerschaft mit der GFL freuen."

FIA WEC auch weiterhin bei Sport1

Darüber hinaus hat Sport1 nun angekündigt, auch weiterhin die FIA World Endurance Championship (WEC) zu übertragen. Entsprechende plattformneutrale Rechte für die Saison 2018/19 hat sich der Sender von der Agentur Infront gesichert. Wie bereits 2017 wird Sport1 die komplette Saison der FIA WEC ab Samstag, 5. Mai, auf seinen Plattformen begleiten: Neben Liveübertragungen und Highlight-Zusammenfassungen der Langstreckenrennen im Free-TV werden die Läufe auch regelmäßig in voller Länge im Livestream auf der Webseite des Senders sowie auf dem Pay-TV-Sender Sport1+ gezeigt. Sport1 zeigt den Saisonauftakt aus Spa ab 14:25 Uhr im TV, das komplette Rennen gibt es ab 13 Uhr bei Sport1+ sowie im Livestream auf sport1.de. Die Übertragungen begleiten Moderator Eric Engesser und Kommentator Peter Kohl.

Zudem zeigt man ab sofort mit dem neuen "Porsche GT Magazin", das in der Regel am Sonntagabend im Free-TV gezeigt wird, einen kompakten Überblick zu zahlreichen Rennserien rund um den Globus, in denen Porsche am Start ist. Dazu sagt Daniel von Busse: "Mit der Fortführung unserer erfolgreichen Partnerschaft mit der FIA WEC und dem neuen ‚Porsche GT Magazin‘ unterstreichen wir einmal mehr unsere Positionierung als ‚Home of Motorsport‘. Die Langstrecken-Weltmeisterschaft und zahlreiche weitere hochkarätige Rennserien bekommen auf unserer 360°-Sportplattform auch in dieser Saison mit umfangreicher TV- und digitaler Berichterstattung eine optimale Bühne."

