"Moma vor Ort": Das ZDF geht raus zu den Bürgern

© ZDF/Tino Sieland

Das "ZDF-Morgenmagazin" führt eine neue Reihe ein, bei der die Moderatoren der Sendung das Studio verlassen und die Bürger vor Ort in ihren Städten besuchen. Den Auftakt mach Dunja Hayali in der kommenden Woche in der thüringischen Stadt Suhl.



03.05.2018 - 13:35 Uhr von Timo Niemeier 03.05.2018 - 13:35 Uhr

Das ZDF hat eine neue Reihe für sein "Morgenmagazin" angekündigt. In "Moma vor Ort" sollen die Moderatoren der Sendung das Studio verlassen und direkt zu den Bürgern gehen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Den Auftakt macht Dunja Hayali am kommenden Dienstag, den 8. Mai, dann meldet sie sich zwischen 5:30 und 9 Uhr jede halbe Stunde live vom Marktplatz aus der thüringischen Stadt Suhl.

Geplant sind in diesem Jahr noch weitere Sendungen, in denen die "Moma"-Moderatoren das Studio verlassen, um, so schreibt es das ZDF in einer Pressemitteilung, "von Brennpunkten Deutschlands" zu berichten, die das ganze Land betreffen. In Suhl sieht der Brennpunkt so aus, als das hier die Überalterung der Bevölkerung in den vergangenen Jahren stärker zugenommen hat als anderswo. Neben Bürgern der Stadt begrüßt Hayali auch den thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Einen Tag vor der Sendung aus Suhl wird es am Vorabend in der Stadt eine Veranstaltung mit Hayali, ZDF-Chefredakteur Peter Frey, ZDF-Landesstudioleiter Andreas Postel und Jana Günther, Vize-Chefin der Tagesmagazine Berlin, geben, bei der sie sich den Fragen und der Kritik der Bürger stellen.

ZDF-Chefredakteur Peter Frey sagt über die neue Reihe im "Moma": "Die Berichterstattung aus den Bundesländern ist dem ZDF ein wichtiges Anliegen. Das 'Moma vor Ort' kann jenseits des Nachrichtengeschehens noch stärker auf die gesellschaftlichen Realitäten und urbanen sowie ländlichen Lebenswelten blicken. Die Menschen haben in diesem Format die Möglichkeit, direkt, authentisch und ausführlich zu erzählen, was sie bewegt und auch politische Entscheider mit ihren Problemen zu konfrontieren."

Teilen