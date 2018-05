Nächste Millionen-Förderung für "Babylon Berlin"

© Film- und Medienstiftung NRW

Langsam aber sicher sammelt die Produktionsfirma X Filme die wichtigsten Förderungen für die dritte "Babylon Berlin"-Staffel ein. Nach dem Medienboard Berlin-Brandenburg hat nun auch die Film- und Medienstiftung NRW ihre Unterstützung zugesagt.



04.05.2018 - 11:58 Uhr von Timo Niemeier 04.05.2018 - 11:58 Uhr

Die Film- und Medienstiftung NRW fördert die dritte Staffel von "Babylon Berlin" mit 1,25 Millionen Euro, das hat man nun bekanntgegeben. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Produktionsfirma X Filme Creative Pool vom Medienboard Berlin-Brandenburg 1,7 Millionen Euro erhält (DWDL.de berichtete). Beide Förderanstalten waren auch schon bei den ersten beiden Staffeln mit Millionen-Beträgen mit dabei.

Die 16 Folgen der ersten beiden Staffeln liefen im Pay-TV bereits bei Sky, Free-TV-Premiere feiern sie später im Jahr im Ersten. Erst danach will man bei der ARD entscheiden, ob man bei der Fortsetzung mit dabei ist. Da "Babylon Berlin" aber schon weltweit verkauft wurde und überwiegend positiv aufgenommen wurde, erscheint das nur noch eine Formalie.

Neben "Babylon Berlin" fördert die Film- und Medienstiftung NRW eine ganze weitere Reihe von Filmen und Serien. 400.000 Euro gehen an das Serien-Projekt "Andere Eltern" von der Produktionsfirma eitelsonnenschein. In der Comedy-Serie geht es um die Gründung einer privaten Kita, unter anderem spielen Lavinia Wilson, Nadja Becker und Serkan Kaya mit. Das Sozialdrama "Über uns die Sterne" von der Autorin und Regisseurin Christina Ebelt fördert man zudem mit 200.000 Euro. Darin geht es um eine junge alleinerziehende Mutter und ihren Sohn, die aufgrund eines Formfehlers aus ihrer Wohnung geklagt werden und einen Schufa-Eintrag erhalten. Sie finden keinen anderen Lebensort als den Wald. Franziska Hartmann und Claudio Magno übernehmen die Hauptrollen für den ZDF-Fernsehfilm, der komplett in NRW entsteht. Produktionsfirma ist die 2 Pilots Filmproduction.

Insgesamt hat die Film- und Medienstiftung auf ihrer jüngsten Sitzung Förderungen in Höhe von rund 5,8 Millionen Euro vergeben, 32 Projekt wurden bedacht. Der Großteil des Geldes, 2,75 Millionen Euro, gehen an sechs Spielfilme, 1,85 Millionen Euro fließen in die zwei genannten Serien und den Fernsehfilm. Weitere Beträge fließen unter anderem in Dokumentarfilme und in die Neuerrichtung und Modernisierung von Kinos.

