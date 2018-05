Welt schickt "Foodtruckerin" erstmals ins Ausland

© WeltN24 GmbH

Die Welt-Reihe "Die Foodtruckerin" geht noch in diesem Monat weiter, insgesamt zwei neue Folgen wird man zeigen. Erstmals begibt sich Felicitas Then dann auch ins Ausland. Weitere Ausgaben der "Foodtruckerin" sind bereits angekündigt.



07.05.2018 - 15:30 Uhr von Timo Niemeier 07.05.2018 - 15:30 Uhr

"Die Foodtruckerin" kommt noch in diesem Monat zurück ins Programm von Welt. Der News- und Doku-Sender wird am 27. Mai eine neue Ausgabe seiner Food-Reihe ausstrahlen, dann dreht sich alles rund um Pasta. In einer weiteren Ausgabe am 3. Juni geht es um Pizzen. Beide Folgen werden jeweils um 18:05 Uhr bei Welt ausgestrahlt. In den beiden neuen Ausgaben ist Felicitas Then, die die sechste Staffel der Sat.1-Show "The Taste" gewann, erstmals im Ausland unterwegs.

Bislang führte die Sendung die "Foodtruckerin" stets an Orte innerhalb Deutschlands, damit ist nun Schluss. Konkret ist sie nach Italien gereist, um den Geheimnissen von Pasta und Pizza auf den Grund zu gehen. In familiengeführten Unternehmen lässt sich Then zeigen, was für die Italiener bei diesen Gerichten dazugehört. "Trotz des Unfalls mit meinem Truck, war es eine meiner schönsten Reisen für 'Die Foodtruckerin'. Pizza ist mein absolutes Lieblingsgericht und es war superspannend, das neapolitanische Original mit den Profis in Italien backen zu dürfen", so Then über ihren Trip ans Mittelmeer.

"Die Foodtruckerin" lief erstmals Ende 2016 im Programm von Welt, das damals noch N24 hieß. Noch vor der Ausstrahlung der Folgen verlängerte der Sender die Doku-Reihe. Auch jetzt soll es nicht bei den zwei angekündigten Ausgaben bleiben, vier weitere Folgen sind bereits in Planung. Gedreht wird unter anderem in Spanien und Skandinavien.

Teilen