MDR legt Investitionen für terrestrische Verbreitung auf Eis

Der MDR hat angekündigt, vorerst Investitionen in die terrestrische Verbreitung - ob nun in UKW, DAB+ oder DVB-T2 HD - auf Eis zu legen. Damit verbunden ist ein Appell an die Regulierungsbehörden, im Streit um UKW-Streit einzugreifen.



07.05.2018 - 16:30 Uhr von Uwe Mantel 07.05.2018 - 16:30 Uhr

Der MDR will erst wieder in die terrestrische Rundfunkverbreitung investieren, wenn die Rahmenbedingungen bei der UKW-Radioverbreitung gesichert und die Rahmenbedingungen dafür geklärt sind. Dies erklärten Betriebsdirektor Ulrich Liebenow und Intendantin Karola Wille vor dem MDR-Rundfunkrat und erhielten dafür auch Rückendeckung vom Aufsichtsgremium.

Hintergrund ist der UKW-Streit, der Anfang April beinahe bei Dutzenden Radiosendern zur ungewollten UKW-Abschaltung geführt hätte. Hintergrund: Der einstige Monoplist Media Broadcast zieht sich aus dem Geschäft zurück und hat die Antennen verkauft - die neuen Antennen-Eigentümer sind teils Finanzinestoren, die nun deutlich mehr Geld von den neuen Sendernetzbetreibern Uplink und Divicon verlangen. Anders als bei Media Broadcast unterliegen die Preise derzeit keiner Regulierung. Aufgrund der hohen Forderungen fehlen in vielen Fällen bislang Abschlüsse zwischen den neuen Antenneninhabern und den neuen Sendernetzbetreibern.

Derzeit gibt es nun eine Übergangsfrist, in der Media Broadcast bis Ende Juni weiterhin den Sendebetrieb aufrecht erhält - spätestens dann müssten aber Abschlüsse vorliegen. Angesichts dessen hat kürzlich auch schon die Bundesnetzagentur angekündigt, zu prüfen, ob regulierend eingegriffen werden kann. Das fordert auch der MDR-Rundfunkrat: "Radio gehört zu den unverzichtbaren Infrastrukturen unseres Landes und darf nicht zum Spielball unternehmerischer Einzelinteressen werden", sagte der Vorsitzende des Gremiums, Horst Saage. MDR-Betriebsdirektor Liebenow hatte zuvor erläutert, dass der Streit um die Antenne nicht nur den Hörfunk erschüttere, "sondern auch die Zuverlässigkeit aller anderen terrestrischen Verbreitungswege, also auch den Radiostandard DAB+ und die Fernsehübertragung mittels DVB-T2 HD". Der Rundfunkrat appellierte daher nun an Bundesnetzagentur, Bundeskartellamt und die Politik im Allgemeinen: "Sie sind jetzt in der Pflicht, hier regulierend einzugreifen."

