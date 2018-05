n-tv bietet seine Nachrichten auch bei Android Auto an

© n-tv

Nachdem die Nachrichten von n-tv bereits seit einiger Zeit in Autos von BMW und Ford verfügbar sind, setzt der Sender jetzt auf Android Auto. n-tv ist damit der erste deutsche Sender, der seine Audio-News über diese App anbietet.



08.05.2018 - 13:40 Uhr von Alexander Krei 08.05.2018 - 13:40 Uhr

n-tv hat angekündigt, seine Audio-News als erster deutscher Sender über Android Auto anbieten zu wollen. Zum Start sind auf der App die Nachrichten in voller Länger sowie die Nachrichten kompakt, Wirtschaft kompakt, die "Telebörse" und weitere eingelesene Artikel zu verschiedenen Themen abrufbar. Die Android-Auto-Anwendung kann durch ein Update der normalen Android-App freigeschaltet werden und wird nach Angaben von n-tv von über 400 verschiedenen Marken unterstützt.

"Unsere Car-Entertainment-Angebote sind die perfekte Lösung für Autofahrer, auch unterwegs kompakt informiert zu bleiben", so Julia Wegeler, Abteilungsleiterin Digital Products bei n-tv. "Nachdem BMW- und Ford-Fahrer bereits seit längerem in den Genuss unserer Nachrichten kommen, können diese nun mit Android Auto auch in anderen Automodellen genutzt werden." Bereits seit 2014 ist der Nachrichtensender in diesem Segment mit seinem Angebot aktiv.

Teilen