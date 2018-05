"Bild" & "Welt" starten neue Podcasts zu Sport & Wirtschaft

© Bild / Welt

Auch wenn sich die aktuelle Bundesliga-Saison ihrem Ende entgegen neigt, startet die "Bild" mit "Phrasenmäher" einen neuen Fußball-Podcast. Bei der "Welt" kümmern sich "Deffner & Zschäpitz" unterdessen um Wirtschaftsthemen.



09.05.2018 - 11:02 Uhr

Am 12. Mai wird die Bundesliga-Saison 2017/18 abgepfiffen, in der einmal mehr der FC Bayern München als Meister hervorgehen konnte. Die "Bild" möchte den Liga-Kick jedoch nicht so einfach in die Sommerpause gehen lassen. Am heutigen 9. Mai startet deswegen der neue Fußball-Podcast "Phrasenmäher", in den "Bild" einmal im Monat interessante Köpfe der Bundesliga einlädt. Den Start macht Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann, der sich den Fragen von Kai Traemann stellt. Es soll ein Talk "zwischen Kabine und Kamin" sein.

"Im neuen 'Bild'-Podcast 'Phrasenmäher' wollen wir keine Sprüche hören, sondern lassen die Stars der Bundesliga sehr persönlich zu Wort kommen", sagt Moderator Kai Traemann. "Phrasenmäher erweitert das Audio-Angebot für unsere 'Bild'-Hörer wie 'Bild Direkt', 'Techfreaks', 'Sicherheit für die Ohren' oder den 'Bild News' bei Amazon Echo um ein ganz besonderes Format."

Auch die "Welt" legt mit neuem Audio-Material nach. Im neuen wöchentlichen Podcast "Deffner & Zschäpitz" sollen die wichtigen Wirtschaftsthemen des Alltags erläutert werden. Die Premiere macht die gestern erschienene Episode "Bulle oder Bar - ist Tesla in Gefahr?", in der die Beiden Wirtschaftsexperten den Tesla-Chef Elon Musk ins Visier nehmen. Die namensgebenden Sprecher sind Welt-Börsenmoderator Dietmar Deffner und Wirtschaftsjournalist Holger Zschäpitz. Die Idee zum Podcast ist bei den gemeinsamen Auftritten für die "Börse am Abend" entstanden.

"Da haben wir dann festgestellt, dass wir eigentlich ganz gern streiten, und dass du so der ewige Optimist bist", sagt Zschäpitz zu seinem Kollegen. "Es ging immer rauf. Bei Deffner gibt's immer rosarot und Gefahren kannte Dietmar gar nicht. Da musste ich ihm leider erklären, die Welt funktioniert anders und daraus ist der Podcast entstanden." Deffner sieht das anders: "Und bei dir geht die Welt immer ganz schnell unter und da muss man sich ja auch davor hüten."

Beide Podcasts sind ab sofort bei Spotify, iTunes und Soundcloud verfügbar. "Prasennmäher" ist zudem auch über Bild.de abrufbar und "Deffner & Zschäpitz" bei Deezer und dem YouTube-Kanal der "Welt" und welt.de/podcasts.

