"Brigitte Woman" unterzieht sich einem Make-Over

Nachdem "Brigitte Woman" 2001 zum ersten Mal an den Kiosk gebracht wurde, bekommt das Gruner+Jahr-Magazin nun das erste große Update. Man wolle nicht ignorieren, dass die Zielgruppe heute anders lebe als noch vor 17 Jahren.



09.05.2018 - 11:33 Uhr von Kevin Hennings 09.05.2018 - 11:33 Uhr

"Brigitte Woman" bekommt nach der ersten Veröffentlichung im Jahr 2001 nun eine umfangreiche Frischzellenkur verpasst. Damit will Gruner + Jahr auf die Tatsache reagieren, dass die Zielgruppe der Frauen ab 40 heute anders lebt als noch vor 17 Jahren. "Egal ob wir Singles sind oder einen Partner haben, abhängig sind wir heute nicht mehr", sagt Redaktionsleiterin Tatjana Blobel. "Wir haben mehr Spielraum im Beruf, seit es Ganztagskitas und -schulen gibt. Früher wurde man mit hochgezogenen Augenbrauen 'Spätgebärende' genannt, wenn man mit 40 schwanger war, heute ist jede zehnte Frau bei der Geburt ihres Kindes 38 oder älter."

Neben umfangreichen Layout-Neugestaltungen, die das Heft moderner und zeitgemäßer wirken lassen sollen, werden auch neue Rubriken und Schwerpunkte hinzukommen. So berichten Frauen in der Kategorie "Wir müssen reden" beispielsweise davon, wie Wendepunkte in ihrem Leben ausgesehen haben. Ebenso neu ist die Kolumne "Frau MIT", in der verschiedene Autoren abwechselnd über ihr Leben MIT etwas schreiben. Den Anfang macht Kultur-Ressortleiterin Meike Dinklage, die als "Frau mit Hund" über ihr Leben mit zwei Collie-Hunden schreibt.

Die erste neugestaltete Ausgabe ist seit heute im Kiosk.

