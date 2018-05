"11 Freunde"-Ableger verschwindet wieder vom Markt

© Gruner+Jahr

Die aktuelle Ausgabe von "No Sports" wird zugleich die letzte sein. Der Ableger des Fußball-Magazins "11 Freunde" fand in den vergangenen beiden Jahren zu wenige Leser. Man sei dennoch "froh gestimmt", sagte Chefredakteur Philipp Köster.



09.05.2018 von Alexander Krei

Nach knapp zwei Jahren und insgesamt zehn Ausgaben stellt Gruner + Jahr den "11 Freunde"-Ableger "No Sports" ein. Das Magazin "für Sportliebhaber und solche, die es werden wollen" werde nicht fortgeführt, bestätigten die "11 Freunde"-Macher in einem Facebook-Beitrag. Darin heißt es, dass die Einstellung des Hefts keine betriebsbedingten Kündigungen nach sich ziehen wird.

Philipp Köster, Chefredakteur und Geschäftsführer des 11-Freunde-Verlags: "Das ist einerseits etwas traurig, weil wir uns das natürlich anders vorgestellt haben. Ein Magazin zu machen, das all die Erfolgsrezepte von '11 Freunde' (lange Reportagen, Humor, besondere Sportfotografie) auf andere Sportarten überträgt, schien uns eine gute Idee zu sein. Heute wissen wir, dass ein solches, sehr breit angelegtes Konzept am Kiosk zu wenige Leser findet und sich auch im Werbemarkt schwer tut."

Man sei jedoch "froh gestimmt, denn es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese Ausgaben zu produzieren, all die packenden Geschichten zu erzählen, spannende Typen kennenzulernen, neue Formate zu erdenken", so Köster. "Und weil unser Verlag ein Ort sein soll, in dem wir immer wieder auf neue, spannende Ideen kommen und diese umsetzen wollen. Hin und wieder fällt man damit eben auch mal auf die Nase."

