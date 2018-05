Nach starkem Start: ZDF setzt Ostfrieslandkrimi-Reihe fort

© ZDF/Sandra Hoever

Fast acht Millionen Zuschauer sahen vor mehr als einem Jahr den ersten Ostfrieslandkrimi im ZDF, jetzt haben die Dreharbeiten für zwei weitere Folgen mit Christiane Paul begonnen. Die Reihe basiert auf den Romanen von Klaus-Peter Wolf.



10.05.2018 - 10:57 Uhr von Alexander Krei 10.05.2018 - 10:57 Uhr

Diese Entscheidung dürfte dem ZDF nicht schwergefallen sein: Nach dem überaus erfolgreichen Einstand hat der Sender jetzt die Produktion zwei weiterer Ostfrieslandkrimis mit Christiane Paul in der Hauptrolle in Auftrag gegeben. Basierend auf den Romanen von Bestseller-Autor Klaus-Peter Wolf entstehen derzeit in Norden, Norddeich, Aurich und Umgebung sowie auf Norderney die Filme "Ostfriesenblut" und "Ostfriesensünde".

Neben Christiane Paul stehen unter anderem Christian Erdmann, Barnaby Metschurat und Kai Maertens für die Krimis vor der Kamera. In weiteren Rollen spielen Jörg Schüttauf, Constantin von Jascheroff, Andreas Pietschmann, Ernst Stötzner, Andreas Euler, Alexis Salsali, Peter Franke, Judith Engel, Jan Georg Schütte und andere. Rick Ostermann ("Dengler - Fremde Wasser") führt Regie, die Bücher schrieben Nils-Morten Osburg ("Ostfriesenblut") und Florian Schumacher ("Ostfriesensünde").

Hinter den beiden Filmen steht die Produktionsfirma Schiwago Film, Martin Lehwald fungiert als Produzent. Wann die neuen Ostfrieslandkrimis den Weg ins Programm finden, steht noch nicht fest. "Ostfriesenkiller", der Auftakt der neuen Samstagskrimireihe, hatte Anfang April vergangenen Jahres 7,79 Millionen Zuschauer und einen starken Marktanteil von 25,7 Prozent erreicht.

