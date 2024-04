RTLzwei blickt auf einen richtig starken Montagabend zurück. Dabei überraschte weniger, dass "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" zum Start in den Abend mit 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugten, sondern vor allem, dass im Anschluss der Ableger "Davina & Shania" diesen Wert sogar noch leicht auf 7,8 Prozent steigern konnten. In der vergangenen Woche hatten die Geiss-Töchter zum Staffel-Auftakt nur 3,7 Prozent beim jungen Publikum erreicht. Insgesamt kamen die beiden "Geissens"-Formate auf eine identische Reichweite von 0,67 Millionen.

Beim jungen Publikum platzierte sich RTLzwei damit am Montagabend noch vor Sat.1, wo das von Kabel Eins übernommene Format "Über Geld spricht man doch" in Woche 2 nach dem Senderwechsel die guten Auftaktquoten nicht bestätigen konnte. Diesmal reichte es nur für einen Marktanteil von 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,8 Prozentpunkte weniger als in der vergangenen Woche. Auch in der erweiterten Zielgruppe 14-59 sah es mit 4,5 Prozent nur mau aus. Insgesamt sahen diesmal im Schnitt 0,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, das war fast eine viertel Million weniger als noch eine Woche zuvor.

Dass danach mit "Big Brother" nichts zu holen war, dürfte dann zumindest auch keinen mehr überrascht haben - nicht ohne Grund wird die Ausstrahlung der Entscheidungsshow in Sat.1 künftig erst nach Mitternacht erfolgen. Die letzte früher schon ab 22:19 Uhr gezeigte Ausgabe erreichte mit im Schnitt rund 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauern nochmal einen neuen Tiefpunkt, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 2,4 Prozent. Alte Tageszusammenfassungen im Anschluss drückten danach noch weiter auf den Marktanteil, der erst bei 1,0 Prozent seinen Tiefstwert erreichte.

Sat.1 sortierte sich aber nicht nur hinter RTLzwei ein, sondern auch hinter Kabel Eins. Dort erreichte der Film "Die Tribute von Panem - Catching Fire" erfreuliche 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 0,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Danach lag auch "Resident Evil: Apocalypse" mit 5,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe klar über dem Senderschnitt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;