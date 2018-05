Der BR eröffnet ein neues Studio in Mindelheim

© Bayerischer Rundfunk

Damit die Korrespondenten des Bayerischen Rundfunks (BR) nicht immer aus München in die Region fahren müssen, will der Sender nun am Standort Mindelheim ein neues Studio eröffnen. Ab dem Sommer sollen das besetzt sein.



12.05.2018 - 11:23 Uhr von Timo Niemeier 12.05.2018 - 11:23 Uhr

Der BR hat in der Vergangenheit mehrfach angekündigt, künftig stärker aus ländlichen Regionen berichten zu wollen. Deshalb will man nun in Mindelheim ein neues Studio eröffnen, in dem ab dem Sommer zwei Korrespondenten arbeiten werden. Den Standort Mindelheim habe man aus geographischen Gründen ausgewählt, heißt es vom BR. Von hier aus sei das Berichtsgebiet, die Landkreise Unterallgäu und Landsberg am Lech, schnell zu erreichen.

Die beiden Korrespondenten Doris Bimmer und Peter Allgaier werden Beiträge und Informationen aus der Region für die Hörfunk- und Fernsehprogramme des BR sowie für das Online-Angebot BR24 zusammenstellen. "Der BR rückt damit noch näher an die Menschen und die Themen, die diese bewegen", so der Sender in einer Pressemitteilung. Das neue Studio folge der Strategie, die Berichterstattung "aus allen Regionen für Bayern zu stärken". Künftig sollen die BR-Korrespondenten, wenn möglich, nicht immer extra aus München oder Kempten anreisen, sondern direkt vor Ort leben und arbeiten.

