kabel eins holt seine spektakulären Kriminalfälle zurück

Derzeit sind am Sonntagabend noch die "Trucker Babes" bei kabel eins zu sehen, damit ist aber schon bald Schluss. In der Woche nach Pfingsten übernehmen wieder die "Spektakulärsten Kriminalfälle", die Reihe hatte es zuletzt allerdings nicht leicht.



12.05.2018 - 11:38 Uhr von Timo Niemeier 12.05.2018 - 11:38 Uhr

kabel eins hat Nachschub seiner Doku-Reihe "Die spektakulärsten Kriminalfälle" angekündigt. Ab dem 27. Mai werden die neuen Folgen immer sonntags zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Wie gehabt geht es darin um Verbrechen, die die deutsche und internationale Öffentlichkeit in der Vergangenheit erschütterten haben und bis heute nicht loslassen. Anhand von Archivmaterial, Originalaufnahmen und Interviews mit Ermittlern und Experten rekapituliert die Doku-Reihe die Verbrechen.

Derzeit zeigt kabel eins am Sonntagabend um 20:15 Uhr noch seine "Trucker Babes", die vorerst letzte Folge läuft aber schon am kommenden Sonntag. An Pfingsten setzt man dann auf "Zwei bärenstarke Typen" mit Bud Spencer und Terence Hill, ehe es eine Woche später mit den Kriminalfällen los geht. Zuletzt hatte kabel eins mit "Die spektakulärsten Kriminalfälle" kein wirkliches Quotenglück mehr: Nachdem die Reihe vor rund zwei Jahren teils noch für mehr als 7,0 Prozent Marktanteil gut war, lag man davon zuletzt weit entfernt. Die letzten neuen Folgen Anfang dieses Jahres taten sich schon mit der Hürde von 4,0 Prozent sehr schwer.

