G+J startet Magazin mit Guido Maria Kretschmer

Barbara Schöneberger hat es vorgemacht, Joko Winterscheidt und Eckart von Hirschhausen sind nachgezogen - und nun folgt Guido Maria Kretschmer. Auch der Modedesigner wird künftig das Gesicht eines neuen Magazins aus dem Hause Gruner + Jahr.



14.05.2018 - 15:50 Uhr von Timo Niemeier 14.05.2018 - 15:50 Uhr

Gruner + Jahr hat ein neues Magazin mit Guido Maria Kretschmer angekündigt, das ab dem Herbst monatlich erscheinen soll. Verantwortlich für den noch namenslosen Titel wird ein Redaktionsteam um "Brigitte"-Chefredakteurin Brigitte Huber sein, die bereits das Magazin "Barbara" mit Barbara Schöneberger mitentwickelt hat.

Beim Verlag hat man in den Promi-Magazinen offenbar eine Marktlücke erkannt. Nach "Barbara" startete vor einigen Wochen mit "JWD." auch ein Magazin von und mit Joko Winterscheidt, Anfang des Jahres verpasste man "Stern Gesund Leben" einen großen Push, indem man Eckart von Hirschhausen zum neuen Gesicht des Magazins machte. Nun also Guido Maria Kretschmer. Iliane Weiß, G+J-Publisher Women, People & Fashion, sagt zum neuen Heft: "Wir glauben, dass der Erfolg auf der Sehnsucht der Menschen nach Identifikation gründet. Mit Guido Maria Kretschmer haben wir eine weitere Persönlichkeit, die Fans begeistert und viel von sich selbst in das Magazin geben wird. Dieses Subjektive macht die Persönlichkeitsmagazine aus. Und Guido, das kann ich versprechen, ist sehr subjektiv, sehr empathisch, sehr mutig und sehr klug. Das wird ein Magazin, das Spaß macht." Details, in welcher Auflage das Heft erscheint und wie teuer es sein wird, hat der Verlag noch nicht bekanntgegeben.

