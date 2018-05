"Gefragt - gejagt": Neuer Jäger feiert seinen Einstand

© ARD / Uwe Ernst

Nach dem Abschied von Holger Waldenberger quizzen bei "Gefragt - gejagt" aktuell nur drei Jäger gegen die Kandidaten. Noch im Mai wird jedoch ein vierter hinzukommen. Er ist Deutscher Quizvizemeister und nahm selbst schon an der Show teil.



15.05.2018 - 12:22 Uhr von Alexander Krei 15.05.2018 - 12:22 Uhr

Das Jäger-Team der ARD-Quizshow "Gefragt - gejagt" bekommt nach dem Abschied von Holger Waldenberger Verstärkung. Wie der Sender jetzt bestätigte, wird Dr. Manuel Hobiger erstmals am 24. Mai als Jäger der Kandidaten in Erscheinung treten. Er selbst hat in der Vergangenheit schon einmal als Kandidat an der Show teilgenommen und wird fortan als "Quizvulkan" zu sehen sein.

Der Name kommt nicht von Ungefähr: Hobiger ist Seismologe und Vulkanexperte - und wurde 2017 Deutscher Quizvizemeister im Einzel und Zweiter bei der Quizweltmeisterschaft. Er ist darüber hinaus mehrfacher deutscher Meister im Buzzerquiz, Mitglied der Quiznationalmannschaft und Gründungsvizepräsident des Deutschen Quiz-Vereins.

"Da ich schon einmal als Kandidat in der Sendung war, konnte ich mich etwas auf die Situation als Jäger einstellen", so Hobiger. "Das Gefühl ist oben auf dem Stuhl aber dennoch komplett anders. Als Jäger quizzt man ja insgesamt mehr als die Kandidaten. Und Quizzen macht ganz einfach Spaß." Moderator Alexander Bommes freut sich auf den Neuzugang: "Ich kann mich gut an Herrn Hobiger als Kandidat erinnern und befürchte, dass er noch schlauer geworden ist."

"Quizgott" Sebastian Jacoby, "Besserwisser" Sebastian Klussmann und "Bibliothekar" Klaus Otto Nagorsnik sind auch weiterhin als Jäger mit dabei. Grazyna Werner, die im vergangenen Jahr als "Gouvernante" gegen die Kandidaten antrat, wird nach eher durchwachsenen Erfolgen dagegen keine Auftritte mehr haben.

Teilen