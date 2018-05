Netflix ordert Horror-Serie von Guillermo del Toro

© Netflix

Nachdem Guillermo del Toro mit "Trolljäger" seine Premiere bei Netflix gefeiert hat, folgt nun sein zweites Projekt für den Streamingdienst. "10 After Midnight" soll eine Anthologie-Horror-Serie werden - um eine Animationsserie handelt es sich dieses Mal nicht.



16.05.2018 - 11:14 Uhr von Kevin Hennings 16.05.2018 - 11:14 Uhr

Netflix schickt Regisseur Guillermo del Toro in sein nächstes Serienprojekt. Nachdem sein "Trolljäger" für den Streaminganbieter ganze sechs Daytime Emmys gewinnen konnte, überrascht es nicht, dass der Oscarpreisträger sich weiter ausleben darf. Was nun auf seine Animationsserie folgen soll, ist Netflix' erste eigene Anthologie-Horror-Serie "10 After Midnight".

Diese soll sich aus Erzählungen zusammensetzen, die höchstpersönlich von ihm ausgewählt werden. Auf dem Regie-Sessel werden neben del Toro auch handverlesene Kollegen und Autoren an seine Seite sitzen, um die Geschichten zum Leben zu erwecken. Produzieren wird Netflix "10 After Midnight" mit del Toro und seinem "The Shape of Water"-Partner J. Miles Dale. Für diesen Film konnte er mit Dale jüngst vier Oscar-Trophäen einheimsen, darunter "Beste Regie" und "Bester Film".

Während "Trolljäger" bei Netflix am 25. Mai in die dritte und letzte Staffel startet, gibt es zum Ausstrahlungstermin "10 After Midnight" bislang noch keine weiteren Infos.

Teilen