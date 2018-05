ZDF-Serie "Bad Banks" schafft den Sprung in die USA

© ZDF/Sammy Hart

Der Streamingdienst Hulu hat sich die Ausstrahlungsrechte an der ZDF-Serie "Bad Banks" gesichert und zeigt sie ab sofort in den USA. In Deutschland war die Serie aus Quotensicht kein durchschlagender Erfolg, eine zweite Staffel ist dennoch bereits geordert.



16.05.2018 - 12:56 Uhr von Timo Niemeier 16.05.2018 - 12:56 Uhr

Die ZDF-Serie "Bad Banks" schafft den Sprung über den großen Teich und ist ab sofort auch in den USA zu sehen. Wie die Studio Hamburg Produktion Gruppe nun mitgeteilt hat, hat der französische Weltvertrieb Federation Entertainment die Serie an die US-Streamingplattform Hulu verkauft. Der Dienst hat die sechs Folgen bereits in sein Angebot aufgenommen. "Bad Banks" ist damit laut Studio Hamburg eine der ersten ausländischen Dramaserien überhaupt, die Hulu in sein Programm aufgenommen hat.

Produziert wurde die Serie von der Studio-Hamburg-Tochter Letterbox Filmproduktion und Iris Productions, bereits vor einigen Monaten konnte man die sechs Folgen schon in viele andere Länder Europas und sogar nach Australien verkaufen. In den nächsten Wochen und Monaten sollen weitere Länder hinzukommen, sodass "Bad Banks" bald in rund 40 Ländern verfügbar sein wird.

"Nach dem bemerkenswerten Erfolg von ‘Bad Banks’ in den letzten Monaten ist der Hulu-Deal ein weiterer wichtiger Ritterschlag für die Serie. Das internationale Interesse an der Serie bestärkt uns darin, dass wir mit dieser Produktion den Puls der Zeit treffen und damit ein wichtiges und wachsendes Publikum erreichen", sagt Michael Lehmann, Vorsitzender Geschäftsführer der Studio Hamburg Production Group.

Aus Quotensicht war die Serie hierzulande kein wirklicher Erfolg, die sechs gezeigten Folgen kamen an drei aufeinanderfolgenden Abenden auf im Schnitt etwas mehr als zwei Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 9,6 Prozent. Dennoch lässt das ZDF bereits eine zweite Staffel entwickeln (DWDL.de berichtete). Diese wird dann in Zukunft übrigens auch bei Hulu zu sehen sein.

Teilen