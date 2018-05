"Spiegel Online"-Geschäftsführer wechselt zu Facebook

© Spiegel TV

Jesper Doub verlässt die Spiegel-Gruppe nach vier Jahren, das hat der Verlag angekündigt. Der Geschäftsführer von "Spiegel Online" hat auch schon einen neuen Arbeitgeber: Facebook. Beim Social Network wird er Director of News Partnerships EMEA.



16.05.2018 - 13:22 Uhr von Timo Niemeier 16.05.2018 - 13:22 Uhr

Überraschender Abgang an der Hamburger Ericusspitze: "Spiegel Online"-Geschäftsführer Jesper Doub wird den Verlag auf eigenen Wunsch noch in diesem Jahr verlassen. Das hat die Spiegel-Gruppe angekündigt. Vorerst wird Doub seine Aufgaben unverändert ausüben um, laut Verlag, einen "möglichst reibungsfreien Übergang" zu ermöglichen. Über seine Nachfolge werde man zu gegebener Zeit informieren, heißt es aus dem Verlag.

Via Facebook informiert Doub derweil, dass er zum weltweit größten Social Network wechseln wird. Bei Facebook wird er Director of News Partnerships EMEA und wird sich in dieser Rolle um die Zusammenarbeit zwischen Facebook und Journalisten, Medien-Organisationen sowie Verlagen kümmern. Facebook bemüht sich hier seit einiger Zeit spürbar um ein besseres Verhältnis.

"Spiegel"-Geschäftsführer Thomas Hass sagt zum Abgang von Doub: "Ich bedaure das Ausscheiden von Jesper Doub sehr und danke ihm herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit im Führungsteam der Spiegel-Gruppe. Gemeinsam haben wir eine Menge erreicht. Von der Stabilisierung unseres Verlags über das Starten neuer Produkte und Dienstleistungen bis zum Wachstum unseres Digitalgeschäfts, das – auch nach dem Rekordjahr 2017 bei ‘Spiegel Online’ – inzwischen einen erheblichen Teil zum Erfolg der Spiegel-Gruppe beiträgt."

Jesper Doub selbst erklärt: "Das Wissen um die leidenschaftlichen und intelligenten Menschen hier lässt mich den Schritt in der Gewissheit machen, dass Ihr die Transformation der Spiegel-Gruppe weiter erfolgreich vorantreiben werdet. Alles was wir erreicht haben, war ein Ergebnis guter Teamarbeit. Vielen Dank, dass ich all dies gemeinsam mit Euch erreichen durfte. Ich bin darauf sehr stolz und werde Euch vermissen." Doub kam im Herbst als Chief Technology Officer (CTO) und Leiter der IT zum Verlag, seit August 2015 ist er Verlagsleiter des Spiegel-Verlags und Geschäftsführer von "Spiegel Online". Davor arbeitete Doub unter anderem bei Axel Springer, Bauer sowie bei der Mediengruppe M. DuMont Schauberg. Bis vor wenigen Wochen war Doub auch Geschäftsführer von Spiegel TV, legte diesen Posten dann aber nieder. Damals hieß es, Doub werde dem Verlag auch weiterhin erhalten bleiben (DWDL.de berichtete).

Teilen