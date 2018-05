Isabel Varell steigt bei "In aller Freundschaft" ein

© MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Gerade erst ist Isabel Varell durch "Live nach Neun" wieder regelmäßig im Ersten vertreten, da wird ihr nächstes Engagement beim Sender bekannt. Bereits ab der kommenden Woche ist sie in der ARD-Serie "In aller Freundschaft" zu sehen.



16.05.2018 - 13:39 Uhr von Timo Niemeier 16.05.2018 - 13:39 Uhr

Am Montag ist erstmals "Live nach Neun" im Ersten zu sehen gewesen, mit der neuen Sendung will das Sender nun bekanntlich auch am Vormittag und in Konkurrenz zu "Volle Kanne" auf Quotenfang gehen. Mit dabei ist auch Isabel Varell, die gemeinsam mit Tim Schreder ein Moderations-Duo bildet. Ab der kommenden Woche wird Varell aber nicht nur in der Früh, sondern auch in der Primetime des Ersten zu sehen sein. Die Schauspielerin stößt nämlich zum Cast von "In aller Freundschaft" hinzu.

In der ARD-Serie verkörpert sie die bodenständige und temperamentvolle Linda Schneider, Mutter der Krankenschwester Miriam Schneider (Christina Petersen). Linda Schneider kommt nach Leipzig, um nach schwierigen Zeiten und einigen Schicksalsschlägen in der Mitte ihres Lebens noch einmal durchzustarten. Sie ist eine Frau mit großem Herzen und einem etwas speziellen Humor. Nach der Schließung ihres kleinen Lebensmittelgeschäftes auf dem Dorf hat sie sich voll auf die Erziehung ihrer beiden Kinder konzentriert. Nun verlässt auch Miriams Bruder die Heimat, um eine Lehre anzutreten. Linda fällt zu Hause die Decke auf den Kopf. Sie besucht ihre Tochter in der Sachsenklinik und hat vor, in Leipzig zu bleiben. Miriam ist davon zunächst nicht begeistert.

"Ich freue mich sehr auf diese Mutterrolle. Im richtigen Leben ist das nie Wirklichkeit geworden, daher ist es umso schöner für mich, diese Momente nun vor der Kamera auszuleben. Meine Kollegin und ‘neue Tochter’ Christina Petersen habe ich im Herzen bereits adoptiert. Vom ersten Drehtag an haben wir einen sehr guten Draht zueinander", sagt Isabel Varell über ihre neue Rolle.

