Welt nimmt neues Laufmagazin ins Programm

Noch in dieser Woche nimmt der Nachrichten- und Doku-Sender Welt ein neues Magazin ins Programm, das sich gezielt an Läufer richtet. In "Vision Gold Runners" soll es "News, Trends und Trainingshacks" von Laufprofis geben.



16.05.2018 - 15:40 Uhr von Timo Niemeier 16.05.2018 - 15:40 Uhr

Welt hat angekündigt, demnächst mit "Vision Gold Runners" das erste Laufmagazin im deutschen Fernsehen zu zeigen. Die erste Ausgabe ist bereits am 17. Mai um 18:25 Uhr zu sehen, das neue Format soll fortan immer monatlich gezeigt werden. Präsentiert werden soll "Aktuelles und Wissenswertes rund um eine der beliebtesten Sportarten der Welt", heißt es vom Sender. Es geht über den Alltag ambitionierter Leistungssportler bis hin zu Trainings- und Regenerationstipps.

In der ersten Folge "Einfach Loslegen: Laufen für Jedermann" wird unter anderem Mittelstreckenläuferin Diana Sujew porträtiert. Die gebürtige Lettin gibt Einblicke in ihren Trainingsalltag. Ingo Froböse, ehemaliger Profi-Sprinter und Leiter des Instituts für Bewegungstherapie, verrät außerdem Tipps zum richtigen Laufpensum für Anfänger. Erreichen will Welt mit der neuen Sendung alle Menschen, die gerne Laufen: Marathon- und Sprintläufer, Freizeitjogger und Profis.

