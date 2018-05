Umbau doch nicht abgeschlossen: Wozniak verlässt Bauer

© Bauer

Eigentlich ist der Umbau der Geschäftsleitung der Bauer Media Group abgeschlossen gewesen, das sagte jedenfalls Verlegerin Yvonne Bauer. Nun verlässt Witold Wozniak das Medienunternehmen, Jörg Hausendorf und Veit Dengler erhalten mehr Kompetenzen.



16.05.2018 - 16:29 Uhr von Timo Niemeier 16.05.2018 - 16:29 Uhr

Die Bauer Media Group hat Veränderungen in ihrer Geschäftsleitung angekündigt und will nun zudem die eigene Organisationsstruktur vereinfachen. So wird Witold Wozniak, der seit 2015 Mitglied der Konzerngeschäftsleitung ist, das Unternehmen verlassen. Er arbeitet bereits seit 1999 für Bauer und verlässt den Verlag nun aufgrund von "unterschiedlicher Auffassungen hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und der Integration der Gruppe".

Verlegerin Yvonne Bauer sagt zum Ausscheiden von Wozniak: "Witold Wozniak hat nicht nur das Geschäft in Polen und Osteuropa etabliert und weiterentwickelt, sondern auch die Bereiche Radio und Online-Vergleichsplattformen sehr erfolgreich aufgebaut. Wir danken ihm für sein Engagement und für alles, was er für unser Haus erreicht hat. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute."

Wozniaks Aufgaben werden künftig aufgeteilt. Veit Dengler, der erst seit April beim Unternehmen ist, übernimmt zusätzlich zu seiner Zuständigkeit für die Publishing-Aktivitäten im englischsprachigen Raum und den New Business-Bereich auch die Verantwortung für das Radio-Geschäft und die Online-Vergleichsplattformen. Jörg Hausendorf wird das gesamte Publishing-Geschäft in Kontinentaleuropa verantworten. Laut Bauer soll die neue Organisationsstruktur die "Zusammenarbeit der einzelnen Einheiten im Publishing-Bereich stärken, Managementprozesse effizienter machen und den Fokus auf die Weiterentwicklung der relativ jungen Bereiche Radio und Online-Vergleichsplattformen verstärken".

Die Veränderungen beim Verlag kommen überraschend. Als Veit Dengler vor wenigen Wochen als Neuzugang angekündigt wurde, erklärte Verlegerin Yvonne Bauer noch, der Umbau in der Geschäftsleitung sei damit abgeschlossen (DWDL.de berichtete). Schon 2017 verließ der langjährige Konzerngeschäftsleiter Andreas Schoo das Unternehmen.

