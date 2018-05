DMAX begleitet "A2"-Start mit großer Marketingkampagne

© DMAX

In wenigen Tagen startet DMAX seine erste Vorabend-Eigenproduktion "A2 - Abenteuer Autobahn". Rechtzeitig zum Start fährt der Sender nun eine große Kampagne auf, um das neue Format entsprechend zu bewerben.



17.05.2018 - 12:43 Uhr von Timo Niemeier 17.05.2018 - 12:43 Uhr

DMAX hat eine umfassende Marketingkampagne für das neue Format "A2 - Abenteuer Autobahn" angekündigt. Ab dem 21. Mai ist die neue Sendung werktags um 18:15 Uhr zu sehen, es ist die erste Eigenproduktion des Senders für den Vorabend. "A2" hat also eine gewisse Priorität für den Sender, daher überrascht es auch nicht, dass DMAX in Sachen Marketing größer auffährt als sonst.

Unter dem Claim "Autobahn, wie du sie noch nie gesehen hast" will der Sender seine Zuschauer mit verblüffenden Schnappschüssen und aufmerksamkeitsstarken Motiven auf das neue Format aufmerksam machen. Neben zwei verschiedenen Printmotiven und einer Vielzahl an Online-Werbemitteln, werden auch 20-sekündige Kino- und TV-Spots zu sehen sein. Im Out of Home-Bereich setzt DMAX neben Megalights in den größten Städten Deutschlands auf Maxi-Poster und weitere verschiedene Werbemittel.

Außerdem soll es Promotion-Aktionen an Autobahnraststätten entlang der A2 geben, darüber hinaus fahren vollflächig bedruckte LKWs durch die Bundesrepublik. DMAX kooperiert zudem mit sechs Radiosendern und wird hier Spots schalten, die Sender setzen Gewinnspiele zur Sendung um. Das gesamte Mediabudget liegt im siebenstelligen Bereich. Für die kreative Umsetzung zeichnet die Werbeagentur Heye aus München verantwortlich

"Das neue Format rund um die A2 fängt den Mythos Autobahn mit ihrem gesamten Eigenleben auf über 470 Kilometern Asphalt authentisch ein", sagt Eike Immisch, Senior Director Marketing & Communications bei Discovery. "Mit unserer zeitgleich zum Serienstart anlaufenden 360 Grad-Kampagne geben wir auf witzige und sympathische Art und Weise einen Vorgeschmack auf die aufregende und auch skurrile Welt der A2. Zudem lassen wir mit verschiedenen Aktionen den Zuschauer Teil des ‘Abenteuers Autobahn’ werden und schaffen damit eine große emotionale Nähe zum Format – speziell in den Regionen rund um die A2."



