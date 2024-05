Frank Plasberg äußerte sich im Juni 2022 geradezu euphorisch: Eckart von Hirschhausen sei ein "sehr erfolgreicher Künstler", sagte der Moderator und Produzent damals gegenüber DWDL.de. "Dass wir jetzt alle neuen Projekte mit ihm exklusiv produzieren, ist ein starkes Zeichen – auch für Ansager & Schnipselmann." Unter dem Namen Hirschhausen Media hatte der moderierende Mediziner gemeinsam mit Ansager & Schnipselmann, der Produktionsfirma von Plasberg und dessen langjährigem Partner Jürgen Schulte, ein neues Joint Venture mit großen Ambitionen gegründet.

Erstes Projekt war die ARD-Nachmittagssendung "Team Hirschhausen – Einfach besser leben!", die im Sommer 2022 für einige Wochen on air getestet wurde. Weitere Formatentwicklungen mit Hirschhausen als kreativem Kopf sollten folgen. Hirschhausen selbst freute sich nach eigenem Bekunden darauf, "mit der gemeinsamen Firma neue Ideen jetzt schneller in neue Formate umsetzen zu können".

Die beiderseitige Hoffnung bewahrheitete sich nicht. Ende März wurde nun die Konsequenz gezogen: Ansager & Schnipselmann ist aus dem Joint Venture ausgestiegen und hat seinen 50-Prozent-Anteil an der Hirschhausen Media GmbH an Eckart von Hirschhausen abgetreten. Aus dem Anteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 22. März, der DWDL.de vorliegt, ist ersichtlich, dass Hirschhausen als neuer Alleingesellschafter auch die Geschäftsführung übernommen und den Firmensitz von Düsseldorf nach Bonn verlegt hat. Zuvor hatte Christoph Knieper, in Personalunion auch Executive Producer bei Ansager & Schnipselmann, die Geschäfte der Hirschhausen Media geführt. Ob für die Anteile ein Verkaufserlös geflossen ist, geben die Vertragspartner nicht an.

"Von den Anteilen an der Hirschhausen Media haben wir uns getrennt, weil sich gezeigt hat, dass für das Entwickeln neuer TV-Unterhaltungsformate unter einem gemeinsamen Dach gerade nicht die richtige Zeit ist", erklärt Jürgen Schulte, Geschäftsführer und 50-Prozent-Gesellschafter von Ansager & Schnipselmann, auf DWDL.de-Anfrage. Eckart von Hirschhausen konzentriere sich "angesichts der fortschreitenden Klimakrise gerade mehr auf seine Arbeit als Wissenschaftler und Autor".

Dennoch bleiben Hirschhausen, Plasberg und Schulte auch weiterhin verbunden. Ansager & Schnipselmann produziert nämlich für die ARD "Die Hirschhausen-Show – Was kann der Mensch?", von der dieses Jahr drei Ausgaben am Samstagabend geplant sind. Die nächste wird am 10. Mai aufgezeichnet und am Pfingstsamstag gesendet. Die Zusammenarbeit der Partner reicht bis ins Jahr 2010 zurück, als Hirschhausen die Moderation der von Plasberg und Schulte produzierten ARD-Samstagabendshow "Frag doch mal die Maus" übernahm und zusätzlich noch "Hirschhausens Quiz des Menschen" an den Start ging. Bei "Frag doch mal die Maus", das künftig "Die große Maus-Show" heißen wird, wurde Hirschhausen im vorigen Jahr von Esther Sedlaczek abgelöst.

Hirschhausen Media ist nicht das einzige Promi-Unternehmen, bei dem groß angekündigte Partnerschaften im Stillen aufgelöst wurden. Das Medienmagazin DWDL.de hat 65 Firmen unter die Lupe genommen, an denen TV-Stars beteiligt sind, ihre Deals und Entwicklungen sowie wirtschaftliche Erfolge und Misserfolge dokumentiert.

Den großen Report über die Firmen der Promis lesen Sie morgen bei DWDL.de.