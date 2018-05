"BamS" bringt Sonderheft zur royalen Hochzeit heraus

© Axel Springer

Die "Bild am Sonntag" ("BamS") wird zur Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle ein Sonderheft an die Kioske bringen. Die Zeitung erscheint allerdings nicht schon am Sonntag, sondern erst nach Pfingsten.



17.05.2018 - 12:51 Uhr von Timo Niemeier 17.05.2018 - 12:51 Uhr

Am Samstag heiraten Prinz Harry und Meghan Markle - und natürlich wird es, wie bei den Royals üblich, keine normale Hochzeit. Kamerateams aus der ganzen Welt sind vor Ort in Windsor, die Hochzeit ist ein medialen Weltereignis. Auch die "BamS" wird am Sonntag in ihrer neuesten Ausgabe auf 24 Sonderseiten über die Hochzeit berichten und "erste Bilder und bewegende Momente" zeigen. Damit will man es aber nicht belassen: Zusätzlich dazu wird es eine Sonderausgabe geben.

"BamS Royal" erscheint am Dienstag, den 22. Mai. Also nach Pfingsten. Die Druckauflage der Sonderausgabe liegt bei 350.000 Exemplaren, die Leser müssen 2,95 Euro für die Zeitung zahlen. Auf 84 Seiten will die Redaktion in Fotostrecken "die schönsten und aktuellsten Bilder" zeigen und "exklusive Einblicke in das Privatleben der Royals" geben.

Teilen