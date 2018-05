ZDF produziert "die wohngemeinschaft" für funk

© ZDF

In einem gemeinsamen Loft treffen sechs ehemalige "Die Jungs/Mädchen-WG"-Teilnehmer aufeinander, um allerlei Fragen zu beantworten, die das Erwachsenwerden mit sich bringen. Seit wenigen Tagen befindet sich "die wohngemeinschaft" im Dreh.



17.05.2018 - 14:30 Uhr von Kevin Hennings 17.05.2018 - 14:30 Uhr

In Köln laufen seit vergangenem Freitag die Dreharbeiten zur neuen funk Dokusoap "die wohngemeinschaft". Die vom ZDF in Auftrag gegebene Produktion holt sechs ehemalige Bewohner der "Jungs-WG" und "Mädchen-WG", steckt sie in ein Loft und zeigt, mit welchen Gedanken und Problemen sie sich nun, knapp zehn Jahre später, beschäftigen.

Dabei werden die Teilnehmer auch zurückblicken: Was halten sie heute von ihren damaligen Diskussionen über die große Liebe, Berufspläne und das erste Mal? Und haben sie als junge Erwachsene den WG-Haushalt inzwischen tatsächlich besser im Griff? Das müssen die sechs Bewohner in WG-spezifischen Herausforderungen und Aktionen unter Beweis stellen. So bauen sie beispielsweise gemeinsam mit einer angesagten Designerin eigene Möbel, belegen einen DJ- Kurs, gehen clubben und campen.

Produziert wird "die wohngemeinschaft" vom ZDF in Zusammenarbeit mit E+U TV. Als Produzenten sind Georg Bussek und Alexander Freisberg mit an Bord. Unterstützt werden sie von ZDFdigital (Marina Schakarian, Varinka Link), die verantwortlichen Redakteure im ZDF sind Eva Radlicki, Matthias Rode, Margit Lenssen sowie Joanna Gawronska und Max Fraenkel für funk. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis zum 22. Mai 2018.

