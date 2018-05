Silbereisen macht im Sommer zwei große Klubbb3-Shows

© Jürgens TV/Beckmann/Vicky Rass.

Weil die "Feste"-Shows mit Florian Silbereisen im Sommer pausieren, man bei der ARD aber trotzdem nicht auf gute Schlager-Quoten verzichten will, präsentiert der Moderator zwei Shows mit seiner Band Klubbb3. Eine davon wird sogar im Ersten laufen.



17.05.2018 - 17:36 Uhr von Timo Niemeier 17.05.2018 - 17:36 Uhr

Wie schon im vergangenen Jahr wird Florian Silbereisen im Sommer gemeinsam mit seiner Band Klubbb3 in zwei großen Unterhaltungsshows zu sehen sein. So wird die Open-Air-Show "Schlager, Stars & Sterne – Die Schlossparty in Österreich" von MDR, BR und ORF am 2. Juni live aus Kitzbühel im Ersten sowie im ORF gezeigt. Im Park von Schloss Kaps in Kitzbühel begrüßt Silbereisen neben seinen eigenen Band-Kollegen unter anderem noch Andreas Gabalier, Andy Borg, Angelo Kelly & Family, Ben Zucker und Michelle.

"Florian Silbereisen und seine Freunde von Klubbb3 haben bereits im vergangenen Jahr die Zuschauer bundesweit mit ihren Partys auf Mallorca und in den österreichischen Bergen begeistert. Da ist es nur logisch, wenn wir diesen Weg fortsetzen und jetzt im Ersten eine große Schlagerparty im Schloss feiern", sagt Peter Dreckmann, Unterhaltungschef des MDR, gegenüber DWDL.de. Ebenfalls im Sommer wird der MDR die Sendung "Schlager macht Spaß - Klubbb3 in den Bergen" zeigen. Beide Shows werden von Jürgens TV produziert.

Mit der "Klubbb3- Hüttenparty" und der "Klubbb3- Strandparty" erzielte der MDR im vergangenen Jahr richtig gute Quoten, bundesweit sahen jeweils fast 1,80 Millionen Menschen zu. Im Februar 2018 wurde die "Klubbb3-Hüttenparty" dann neben dem MDR auch von NDR und BR übertragen und erreichte so insgesamt fast drei Millionen Zuschauer. Aber auch die "Feste"-Shows kehren nach dem Sommer mit weiteren Ausgaben zurück, so wird unter anderem der "Schlagerboom" mit einer neuen Ausgabe im Ersten zu sehen sein.

Die zwei bislang in diesem Jahr gezeigten "Feste"-Shows waren ein großer Erfolg für das Erste. So kamen die "Schlagerchampions" im Januar auf fast sechs Millionen Zuschauer und 19,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. "Heimlich! Die große Schlage-Überraschung" unterhielt im März 5,06 Millionen Menschen, auch damit erzielte Das Erste starke 17,5 Prozent.

