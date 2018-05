Amazon macht neue Serie über eine Gruppe Nazi-Jäger

© Amazon

Es erinnert an eine Mischung aus "Inglourious Basterds" und "The Man in the High Castle": Amazon hat eine neue Serie in Auftrag gegeben, in der es um eine Gruppe von Nazi-Jägern geht. Sie wollen verhindern, dass in den USA ein "Viertes Reich" entsteht.



17.05.2018 - 19:01 Uhr von Timo Niemeier 17.05.2018 - 19:01 Uhr

Amazon hat unter dem Titel "The Hunt" eine neue Serie angekündigt, die sich mit Nazis beschäftigen wird. Die Serie sei inspiriert von realen Begebenheiten, heißt es vom Streamingdienst. "The Hunt" handelt von einem Rachefeldzug gegen Nazis: Es ist 1977, eine Gruppe von Nazi-Jägern in New York City stellt fest, dass Hunderte hochrangige NS-Offiziere unter ihnen leben, die ein Viertes Reich in den USA gründen wollen. Die Jäger wollen das um jeden Preis vermeiden und machen sich auf eine blutige Suche nach den Nazis, um deren mörderische Pläne zu vereiteln.

In den kommenden Monaten sollen nun zehn Folgen der neuen Serie entstehen - auch das Team hinter der Kamera steht schon fest. "The Hunt" stammt aus der Feder von David Weil ("Moonfall"). Als Executive Producer fungieren neben Weil auch Jordan Peele ("Get Out"), Tom Lesinski ("Mr. Mercedes") und Jenna Santoianni ("Mr. Mercedes") von Sonar Entertainment sowie Win Rosenfeld ("Dark Net") von Monkeypaw Productions. "The Hunt" wird weltweit bei Prime Video verfügbar sein, ein Veröffentlichungsdatum gibt es derzeit aber noch nicht.

Jordan Peele sagt über sein neues Serien-Projekt: "Als David Weil mir zum ersten Mal von ‘The Hunt’ erzählte, wusste ich sofort, dass wir involviert sein müssen. Es ist läuternd. Es ist schwarz. Es ist beängstigend relevant. Und es ist genau das, was ich im Fernsehen sehen will. Ich bin ehrlich begeistert, mit Amazon zusammenzuarbeiten, um diese unglaubliche Vision in die Welt zu bringen."

