"Titanic" muss kein Verfahren wegen "Baby-Hitler" fürchten

© Titanic

Als Sebastian Kurz im vergangenen Jahr in Österreich die Nationalratswahl gewann, nahm ihn das Satire-Magazin "Titanic" aufs Cover. Die Schlagzeile "Endlich möglich: Baby-Hitler töten" mit einem Foto von Kurz sorgte in Österreich für viel Empörung. Ein Verfahren wird es nun aber nicht geben.



18.05.2018 - 14:16 Uhr von Timo Niemeier 18.05.2018 - 14:16 Uhr

Die Satire-Zeitschrift muss kein Verfahren wegen eines Covers über den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz fürchten. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin nun gegenüber der Nachrichtenagentur APA erklärte, wurden entsprechende Ermittlungen eingestellt. In dem Motiv sieht die Behörde keine "öffentliche Aufforderung zu Straftaten", für ein mögliches Verfahren wegen Beleidigung fehle der Strafantrag von Sebastian Kurz.

Die "Titanic" hatte Kurz nach der Nationalratswahl in Österreich auf dem Titel inklusive Fadenkreuz abgebildet. Dazu titelte man: "Endlich möglich: Baby-Hitler töten". In Österreich wurde heftig über das Cover diskutiert, die Behörden leiteten den Fall an die deutschen Kollegen weiter. Von der Generalstaatsanwaltschaft heißt es nun, das Bild stelle offensichtlich keinen ernsthaften Mordaufruf dar.

Teilen