Samu Haber steigt bei "The Voice of Germany" aus

Sunrise-Avenue-Sänger Samu Haber wird in der kommenden Staffel von "The Voice" nicht mehr als Coach zu sehen sein. Er verlässt das Format nach seinem Sieg im vergangenen Jahr und will sich eine TV-Auszeit nehmen.



19.05.2018 - 11:32 Uhr von Timo Niemeier 19.05.2018 - 11:32 Uhr

Mit im Schnitt etwas mehr als 20 Prozent Marktanteil ist die vergangene "The Voice of Germany"-Staffel ein großer Erfolg für ProSieben und Sat.1 gewesen. Gewonnen hat die Castingshow damals die Sängerin Natia Todua, die von Samu Haber gecoacht wurde. Nun haben Sat.1 und ProSieben bekanntgegeben, dass der Sänger von Sunrise Avenue in der kommenden Staffel nicht mehr zu sehen sein wird. Samu Haber war schon in Staffel drei und vier Mitglied der "The Voice"-Jury und setzte dann für eine Staffel aus, nur um dann 2016 zurück zur Show zu kommen.

In einem Statement sagt der Sänger, dass er die Show vermissen wird, sich nun aber erst einmal eine TV-Auszeit nehmen wolle, um sich anderen Seiten des Showbusiness zu widmen. Wer anstelle von Samu Haber die Kandidaten in der neuen Staffel bewerten und coachen wird, steht noch nicht fest. Unklar ist auch, ob Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Michi Beck und Smudo weiter an Bord bleiben. ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann sagt zum Abgang von Samu Haber: "In der vergangen Staffel konnte #TeamSamu den 'The Voice'-Pokal mit nach Hause nehmen. Und wie heißt es so schön? Wenn es am schönsten ist, soll man... eine Pause machen. Samu, du bist und bleibst ein fantastischer Coach für unsere Talente und wirst immer ein Teil unserer großen ‘Voice’-Familie sein. Wir halten dir deinen Stuhl frei." Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger ergänzt: "Samu hat mit seinem außergewöhnlichen Charme und seinem Humor 'The Voice of Germany' vier Staffeln lang bereichert. Samu, wenn du eine Auszeit vom Musik-Business brauchst, bist du jederzeit herzlich willkommen."

