Sat.1 wiederholt im Sommer noch einmal "Der letzte Bulle"

Im Sommer kehrt Henning Baum als "letzter Bulle" zurück ins deutsche Fernsehen: Sat.1 wird ab Juni noch einmal die alten Folgen der zweiten Staffel am Dienstagabend ausstrahlen. Das erwies sich aber schon 2017 als keine gute Idee.



19.05.2018 - 12:20 Uhr von Timo Niemeier 19.05.2018 - 12:20 Uhr

Sat.1 wird, wie schon im vergangenen Jahr, über die Sommermonate am Dienstagabend auf Wiederholungen von "Der letzte Bulle" setzen. Die Serie mit Henning Baum wird ab dem 5. Juni zur besten Sendezeit mit gleich zwei Folgen wiederholt, Sat.1 zeigt hier Episoden der zweiten Staffel. In den Wochen danach wird das TV-Programm von der Fußball-WM dominiert, mit Erstausstrahlungen hätte Sat.1 wohl kein Glück, weshalb man nun auf Wiederholungen zurückgreift.

Schon im vergangenen Jahr hat Sat.1 im Sommerprogramm "Der letzte Bulle" wiederholt und damit kein Quotenglück gehabt. Nur selten kam die Serie damals auf mehr als 8,0 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Durch die Fußball-WM in diesem Jahr wird es Henning Baum wohl noch ein Stück weit schwerer haben. Im Anschluss an die Serien-Wiederholungen zeigt Sat.1 wie gehabt "Akte".

