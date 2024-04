© waipu.tv

Auf den Sticks gibt es ab sofort nämlich auch diverse Teletexte. Dabei ermöglicht man den Zugang zum Angebot aus dem laufenden Programm heraus durch ein TXT-Icon, das in der Bildschirm-Banderole beim Programmwechsel erscheint. Damit können die Nutzerinnen und Nutzer nach Angaben von Waipu.TV ohne Medienbruch vom laufenden Programm in die Teletext- Seiten des jeweiligen Senders springen und dort wie gewohnt navigieren. Zum Start bietet man den Teletext bei mehr als 40 Sendern an.

© Screenshot Waipu.TV Über das TXT-Symbol kann der Teletext aufgerufen werden.

"Back to the roots", schreibt Waipu.TV in einer Pressemitteilung zum neuen Angebot. Aber natürlich hat der Dienst auch geschäftliche Interessen und verfolgt mit dem Schritt ein klares Ziel: So will man durch den Wegfall des Nebenkostenprivilegs in einigen Wochen bekanntlich Kabelkunden zum eigenen Angebot locken. Der Teletext soll dazu beitragen, dass sich diese Menschen möglichst wenig umstellen müssen.

Bettina Bellmer, Vorständin von Exaring AG, Betreiberin von Waipu.TV sagt dazu: "Viele ehemalige Kabel-TV Nutzer werden nach Wegfall des Nebenkostenprivilegs bei Waipu.TV eine neue TV-Heimat finden. Wir möchten dafür sorgen, dass sie sich gleich bei uns zuhause fühlen."