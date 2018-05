Auch DAZN zeigt Highlight-Clips der Fußball-WM

© Perform Group

Nach Sport1 hat sich nun auch DAZN Highlight-Rechte für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft gesichert. Bereits 45 Minuten nach Abpfiff der jeweiligen Partien werden die Clips mit den besten Szenen auf der Streamingplattform abrufbar sein.



21.05.2018 - 11:04 Uhr von Timo Niemeier 21.05.2018 - 11:04 Uhr

Bereits Anfang Mai hat Sport1 bekanntgegeben, sich Highlight-Rechte für alle 64 Fußball-WM-Spiele gesichert zu haben, der Sender kann die Highlights auf seinen Online-Kanälen zeigen (DWDL.de berichtete). Und auch der Streamingdienst DAZN hat nun eine entsprechende Vereinbarung mit SportA, der Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, geschlossen. Diese Vereinbarung ermöglicht es DAZN, bereits 45 Minuten nach Abpfiff detailliert über alle Spiele zu berichten.

Wie DAZN mitgeteilt hat, soll die Berichterstattung so aussehen wie bei den Bundesliga-Clips. Extra-Kosten fallen für die WM-Highlights nicht an. Kay Dammholz, Managing Director Rights & Distribution DAZN sagt: "Wir sind sehr erfreut, unseren Fußballfans auch in der Sommerpause hochattraktiven Content auf DAZN anbieten zu können und ihnen somit die Wartezeit auf die neue Saison zu verkürzen! Die Highlight-Clips der FIFA Fußball-WM sind dafür der allerbeste und relevanteste Inhalt. Damit bietet DAZN unseren Abonnenten eine einzigartige Kombination: Im Sommer sehen sie bei uns die besten Szenen des Turniers jederzeit auf Abruf, ab Mitte August die größten Stars der FIFA WM wieder live bei ihren Clubs in den nationalen Meisterschaften und ab Herbst dann auch in der UEFA Champions League und UEFA Europa League.

