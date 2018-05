Sat.1 Gold nennt Details zu seiner neuen Schlagershow

© Sat.1 Gold/Kay Kirchwitz

Ab Juli wird Sat.1 Gold eine neue, mehrteilige Schlagershow ausstrahlen, die man bereits Anfang des Jahres auf einem AIDA-Kreuzfahrtschiff gedreht hat. Nun hat der Sender weitere Details bekanntgegeben: So wird die Show von Matthias Killing moderiert.



22.05.2018 - 15:30 Uhr von Timo Niemeier 22.05.2018 - 15:30 Uhr

Bereits Anfang März hat DWDL.de über eine neue Musikshow berichtet, die Sat.1 Gold noch immer Sommer zeigen will. Nun hat der Sender weitere Details zur Show verraten: So trägt diese den Titel "Das Musikschiff - Stars auf einer Welle" und wird ab dem 5. Juli donnerstags zur besten Sendezeit gezeigt. Vier Ausgaben wird Sat.1 Gold vorerst ausstrahlen.

An dem Format nehmen die vier Künstler Ireen Sheer, Annemarie Eilfeld, Maximilian Arland und Eloy de Jong teil und erkunden auf einem AIDA-Kreuzfahrtschiff verschiedene Städte innerhalb Europas. Die Reise führt die Sängerinnen und Sänger nach Marseille, Barcelona, Florence und Mallorca. Einer der vier Promis erkundet in jeder der vier Folgen Stadt und Leute. Die anderen drei tauchen in die Musikwelt des jeweiligen Landes ein. Mit Gast-Stars interpretieren die Musiker Songs auf der AIDA-Bühne neu.

Bereits bekannt war, dass auch Tina York in dem Format zu sehen sein wird. Sie wird vom Sender nun als "Überraschungsgast" angekündigt. York soll die Musiker auf der Bühne unterstützen und bewerten. Jede Folge steht unter einem bestimmten musikalischen Motto, moderiert wird "Das Musikschiff" von Matthias Killing. In der ersten Folge besucht Eloy de Jong als Motto-Pate die toskanische Hauptstadt Florenz: Gemeinsam mit Sternekoch Robin Pietsch genießt er die Spezialitäten des Landes. Die anderen drei Musiker beschäftigen sich in der Ausgabe mit dem Italo-Pop.

Gedreht wurde bereits im Februar. "So eine Woche auf dem Schiff und die musikalischen Herausforderungen schweißen unheimlich zusammen. Das Motto erinnert mich an unsere Italien-Fahrten als Kind. Im Auto wurden die ganze Zeit italienische Hits gesungen und gespielt - das habe ich geliebt", sagt Maximilian Arland.

Teilen