Champions League: Das ändert sich ab der neuen Saison

Bevor am Samstag das Finale der Champions League angepfiffen wird, hat Sky jetzt offiziell schon einen Ausblick auf die kommende Saison geliefert, in der man sich die Pay-TV-Rechte mit DAZN teilen wird. Einfacher macht's das für Fans jedoch nicht...



22.05.2018 - 18:20 Uhr von Alexander Krei 22.05.2018 - 18:20 Uhr

Wer die Relegationsspiele zwischen Wolfsburg und Holstein Kiel in den vergangenen Tagen sehen wollte, kam mit seinem Sky-Abo nicht weit. Zu sehen waren die beiden Partien ausschließlich über das Bezahlangebot von Eurosport, das in der jüngst zu Ende gegangenen Bundesliga-Saison erstmals auch Freitagsspiele sowie diverse Partien am Sonntag und Montag exklusiv zeigte. Wem das schon verwirrend erschien, wird der neuen Champions-League-Saison nicht gerade mit Vorfreude entgegenblicken.

Hardcore-Fans, die sich ausschließlich für das Spiel ihrer Mannschaft interessieren, werden mit ziemlicher Sicherheit tiefer in die Tasche greifen müssen, weil sie zusätzlich zu Sky auch noch ein DAZN-Abo benötigen - sofern sie sich nicht mit der Konferenz begnügen wollen. Tatsächlich ist die Konferenz so ziemlich die einzige Konstante, auf die sich Sky-Kunden künftig verlassen können: Die gibt es nämlich immer zu sehen. "Alle Spiele, alle Tore des kompletten Wettbewerbs live nur bei Sky", trommelte der Pay-TV-Platzhirsch daher nicht ganz zu Unrecht am Dienstag bei der Präsentation des neuen Spielplans, der ganz nebenbei auch noch neue Anstoßzeiten mit sich bringt.

Wichtiger denn je ist fortan der Blick ins Kleingedruckte: Von immerhin 96 Spielen der Vorrunde werden ab der nächsten Saison nämlich gerade mal noch zwölf in voller Länge bei Sky laufen. Der Sender verspricht an jedem Abend ein exklusives deutsches Einzelspiel und hat immerhin neun Mal die erste Wahl. Im Umkehrschluss bedeutet das jedoch auch, dass zwölf Gruppenspiele mit deutscher Beteiligung exklusiv bei DAZN gezeigt werden - ganz zu schweigen von den 72 weiteren Spielen, die der Streamingdienst nicht mit Sky teilen wird.

Sky legt den Fokus auf deutsche Spiele

Alle Spiele wird Sky ausschließlich in der Konferenz zeigen, von der es in der Vorrunde gleich 24 geben wird, weil fortan dienstags und mittwochs um 18:55 Uhr und 21:00 Uhr der Ball in der Champions League rollt. In den Zweier-Konferenzen zur neuen frühen Anstoßzeit kann Sky bis zu 50 Minuten pro Spiel zeigen, in den Sechserkonferenzen am Abend bis zu 30 Minuten. Die beliebte deutsche Konferenz fällt dagegen künftig weg, wie der Sender gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte. Übrigens: Jeder Verein aus Deutschland, England, Spanien und Italien muss mindestens einmal zu früher Stunde ran.

Im Achtel- und Viertelfinale, wenn ausschließlich um 21 Uhr gespielt wird, zeigt Sky indes an den zwölf Abenden je eine Konferenz und ein Einzelspiel live und exklusiv. Unterschiede gibt es mit Blick auf die Hin- und Rückspiele: Während Sky jeweils nur das aus Sicht des Senders vielversprechendste deutsche Einzelspiel sowie ein weiteres Einzelspiel an jedem Abend live überträgt, hat man sämtliche Rückspiele mit deutscher Beteiligung exklusiv - ein klarer Vorteil gegenüber DAZN, das ab der K.O.-Runde nur dann auf exklusive deutsche Partien hoffen kann, wenn mehr als eine Mannschaft die Gruppenphase übersteht. Das zweite oder dritte Hinspiel mit deutscher Beteiligung wäre bei Sky dann nur im Rahmen der Konferenz zu sehen.

Einfacher wird bei den Halbfinals und dem Finale: Diese Partien werden nämlich sowohl bei Sky als auch DAZN laufen. Ein Finale mit deutscher Beteiligung wäre sogar im Free-TV zu sehen.

Was bedeutet das für die Fans?

Ab der Gruppenphase wird Sky nur noch 29 Spiele in voller Länge zeigen, davon in der Vorrunde zwölf von 24 Spielen mit deutscher Beteiligung

Während Sky sämtliche Spiele in der Konferenz überträgt, kann DAZN die überwiegende Zahl der Einzelspiele exklusiv zeigen - meist handelt es sich dabei um Partien ohne deutsche Beteiligung

Vorteil für Sky: Im Achtel- und Viertelfinale können sich Fans sicher sein, dass alle Rückspiele mit deutscher Beteiligung exklusiv bei Sky übertragen werden

Sky wird also vor allem zu Beginn des Wettbewerbs den Fokus noch stärker als bisher auf die deutschen Mannschaften legen. Aus Sicht der Quoten macht das durchaus Sinn. Der Sender hat bereits vorgerechnet, dass die Konferenzen und deutschen Einzelspiele in der laufenden Saison 80 Prozent der Reichweiten ausmachen - und das, obwohl man bislang viele Partien mit dem ZDF im Free-TV teilen musste. In der Gruppenphase machten Spiele ohne deutsche Beteiligung nach Angaben des Senders bei Sky nur zwei Prozent der Nutzung aus.

Man sehe daher "sehr gutes Potenzial für neues Wachstum", heißt es aus Unterföhring. Nun muss man den Fans nur noch verständlich erklären, welche Spiele gezeigt werden - und vor allem welche nicht. Kommunikativ dürfte das den Sender durchaus vor größere Herausforderungen stellen.

