"Tagesschau" experimentiert mit jungen YouTube-News

Unter dem Titel "Mics News" hat die "Tagesschau" ein Experiment gestartet: Eine knapp zehnminütige Sendung soll bei YouTube die junge Zielgruppe ansprechen. Zum Auftakt wirkt das Format mit Michail Pawelez allerdings noch erstaunlich bieder.



28.05.2018 - 12:22 Uhr von Alexander Krei 28.05.2018 - 12:22 Uhr

Die "Tagesschau" versucht sich seit dem Wochenende an einem neuen Nachrichten-Format, das vorwiegend fürs Internet gemacht ist. "Mics News" nennt sich die knapp zehnminütige Sendung - in Anspielung auf "Tagesschau"-Moderator Michail Pawelez, der durch das in Comic-Optik gehaltene Format führt und dafür den Anzug durch ein Shirt ersetzt. Dennoch kommt die Premiere recht bieder daher.

Kurios: Bei der Premiere haben die Cutter auf das Opening verzichtet und die Begrüßung weggeschnitten - wohl ein unglückliches Versehen, wie der Blick auf die "Tagesschau"-Website zeigt, wo die Sendung in Gänze zu sehen ist. Richten sollen sich "Mics News" wohl an junge Zuschauer, wie einige Formulierungen offenbaren: "Krass viele" Mails hätten ihn erreicht, sagt er und verabschiedet sich am Ende mit "See you."

Gemäß der Eigenbeschreibung verstehen sich "Mics News" als "eine Art Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Tage". Die Themen sollen dabei "locker, analysierend, aber auch mit einem Augenzwinkern" präsentiert werden. Konkret geht es in der ersten Ausgabe in einem Schwerpunkt um die umstrittene Datenschutzverordnung, aber auch um Eltern, die ihre Kinder die Schulze schwänzen lassen, sowie die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle.





Zu sehen sind "Mics News" auf Tagesschau 24, aber auch bei tagesschau.de sowie auf dem YouTube-Kanal zur ARD-Nachrichtensendung. Dort zählte das Format, bis Montagmittag knapp 3.600 Aufrufe. Die nächste Ausgabe ist für den 9. Juni geplant. Bis dahin erhofft sich die Redaktion von ihren Zuschauern Anmerkungen und Feedback.

