RTL plant Hobbybäcker-Wettstreit am Nachmittag

© MG RTL D / Nikolaj Georgiew

Im Sommer will RTL unter dem Titel "Hauptsache süß" ein neues Format für den Nachmittag produzieren lassen. Darin sollen - pünktlich zu Kaffee- und Kuchen-Zeit - mehrere Hobbybäcker in einem Wettstreit gegeneinander antreten.



28.05.2018 - 14:25 Uhr von Alexander Krei 28.05.2018 - 14:25 Uhr

Bei der Suche nach neuen Ideen fürs Nachmittagsprogramm ist RTL auf das Thema Backen gestoßen. Derzeit sucht der Privatsender in ganz Deutschland nach Hobbybäckern für die Sendung "Hauptsache süß", die ITV Studios Germany im Sommer produzieren wird. Präsentiert wird das Format von Bäcker und Food-Kolumnist René Oliver, der in jeder Sendung vier Hobbybäcker aus einer Region gegeneinander antreten lässt.

Er besucht die Kandidaten in ihren Küchen und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Am Ende folgt das Urteil einer Jury "bestehend aus Kuchenfans und Törtchen-Essern der Region", wie es von Seiten des Senders heißt. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro.

RTL betont allerdings, dass es nicht ausschließlich um den leckersten Kuchen gehen soll. Stattdessen will René Oliver auch mehr über die Hobbybäcker erfahren - beispielsweise wie sie zum Backen gekommen sind oder was Omas "Geheimzutat" ist. Wie viele Folgen produziert werden, ließ RTL zunächst offen. Geplant ist aber keine tägliche Ausstrahlung, stattdessen soll das Format am Wochenende gezeigt werden.

Sixx ist da schon einen bedeutenden Schritt weiter. Wie jetzt bekannt wurde, wird Enie van de Meiklokjes ab dem 16. Juni jeweils samstags um 16:20 Uhr die dritte Staffel von "Sweet & Easy - Das Foodmagazin" präsentieren. Mit bis zu 6,5 Prozent Marktanteil in der jungen Frauen-Zielgruppe war das Back-Format in der Vergangenheit ein schöner Erfolg für den Frauensender.

Teilen