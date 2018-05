Discovery macht gemeinsame Sache mit "The Dodo"

© TLC

"The Dodo", die führende digitale Marke für Tier-Videos, die monatlich über zwei Milliarden Views generiert, macht für die sechsteilige Reihe "Dodo Heroes - Aus Liebe zu Tieren" gemeinsame Sache mit Discovery. Porträtiert werden leidenschaftliche Tierschützer



29.05.2018 - 16:38 Uhr von Uwe Mantel 29.05.2018 - 16:38 Uhr

"Dodo Heroes" soll "inspirierenden Geschichten von hilfebedürftigen Tieren und barmherzigen Menschen, die unvorstellbare Anstrengungen unternehmen, um ihnen Hoffnung zu geben" erzählen, wie es in der Ankündigung von Discovery heißt. Jede der sechs Episoden konzentriert sich dabei auf eine bewegende Geschichte von Mensch und Tier und will deren einzigartige Verbindung, ihre Persönlichkeiten und Emotionen hautnah zeigen.

Porträtiert werden beispielsweise Ali Bee, die in ihrem aus in Australien eine Auffangstation für Koalas eingerichtet hat, Derick Campana, der Prothesen für Tiere aller Art maßanfertigt, und Jan Creamer, der weltweit gegen den Einsatz von Tieren im Zirkus kämpft. Zu sehen gibt es die sechsteilige Reihe, die in Zusammenarbeit mit "The Dodo", der führenden Digital-Media-Marke für Tier-Videos, entstanden. Sie feiert ihre Premiere im Pay-TV bei Animal Planet am 9. Juni um 20:15 Uhr. Im Free-TV wird sie ab dem 3. September um 20.15 Uhr bei TLC zu sehen sein.

