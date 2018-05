ndF übernimmt Produktionsfirma von "Der Alte"

© ndF

Die Neue deutsche Filmgesellschaft mbh (ndF) wächst und übernimmt nun alle Anteile an der Neuen Münchner Fernsehproduktion. Die Produktionsfirma zeichnet sich für die Produktion der ZDF-Serie "Der Alte" verantwortlich.



30.05.2018 - 15:00 Uhr von Timo Niemeier 30.05.2018 - 15:00 Uhr

Fernab der großen Fusionen am internationalen Medien- und Produktionsmarkt geht auch die Konsolidierung in Deutschland weiter. Nun übernimmt die Neue deutsche Filmgesellschaft mbh (ndF) die kleine Produktionsfirma Neue Münchner Fernsehproduktion von der Münchner Summerset GmbH. Summerset verkauft zum 31. Mai sämtliche Anteile an die ndF.

Die Neue Münchner Fernsehproduktion (NMF) wurde 1967 von Helmut Ringelmann gegründet und produzierte unter anderem "Der Kommissar" mit Erik Ode und "Derrick" mit Horst Tappert. Seit 1977 setzt man zudem "Der Alte" für das ZDF um. Produzentin und Geschäftsführerin der NMF ist seit 2010 Susanne Porsche, sie will sich mit ihrer Summerset GmbH nun neuen Projekten widmen. Derzeit laufen die Vorbereitungen für eine neue Serie, deren Drehbeginn im Dezember sein wird, so Porsche.

Bei der ndF ist "Der Alte" jedenfalls in guter Gesellschaft: Die Produktionsfirma setzt viele andere Serien für ARD und ZDF um, darunter auch den Krimi "Morden im Norden" und die Serien "Um Himmels Willen", "Die Bergretter" und "Der Bergdoktor".

Susanne Porsche sagt zum Verkauf der NMF: "Vor acht Jahren durfte ich die Neue Münchner Fernsehproduktion und damit die Serie 'Der Alte' übernehmen. In dieser Zeit haben wir in Zusammenarbeit mit einem tollen Team versucht, die Serie zu modernisieren, haben neue Figuren erfunden und waren immer auf der Suche nach spannenden Themen für unsere Zuschauer. Zuletzt haben das über 18 Prozent des deutschen Publikums honoriert. Zu allererst möchte ich mich deshalb bei meinen Mitarbeitern, bei unseren Autoren, Schauspielern, kurzum bei allen Kreativen bedanken, ohne die das nie möglich gewesen wäre! Gleichzeitig danke ich dem ZDF für die stets vertrauensvolle und immer partnerschaftliche Zusammenarbeit."

ndF-Geschäftsführer Eric Welbers sagt gegenüber DWDL.de: "Wir freuen uns sehr, dass Prof. Susanne Porsche uns mit der Verantwortung für die Zukunft der traditionsreichen und erfolgreichen Serie 'Der Alte' betraut. Susanne Porsche, das gesamte Team und alle Schauspieler, allen voran Jan Gregor Kremp haben eine tolle und erfolgreiche Arbeit geleistet, die wir gerne in dieser Form gemeinsam mit dem ZDF fortführen wollen."

