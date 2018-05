RTL-Show mit Atze Schröder schafft es nicht ins Programm

© RTL

Im vergangenen Sommer hat RTL zwei Ausgaben einer neuen Show pilotiert, die eigentlich aus Großbritannien stammt. Hierzulande stand Atze Schröder für "Taskmaster" vor der Kamera. Die fertige Sendung schafft es allerdings nichts ins Programm.



30.05.2018 - 15:57 Uhr von Timo Niemeier 30.05.2018 - 15:57 Uhr

Die vor rund einem Jahr angekündigte "Taskmaster"-Adaption von RTL schafft es nicht auf die Bildschirme, das hat der Sender nun gegenüber DWDL.de bestätigt. Im Sommer 2017 hatte man zwei Ausgaben der Sendung mit Atze Schröder aufgezeichnet. Die waren aber offenbar nicht so gut, sodass sie nun im Archiv verschwinden. "Wir entwickeln und pilotieren immer wieder neue Formate, von denen es aber nicht alle ins RTL-Programm schaffen – ‘Taskmaster’ gehört leider auch dazu", sagt eine Sendersprecherin. Warum genau es die Adaption nicht ins Fernsehen schafft, will RTL nicht sagen.

In Großbritannien ist "Taskmaster" nun schon seit mittlerweile fast drei Jahren auf Sendung. In dem Format müssen Comedians im Vorfeld diverse, meist eher absurde Aufgaben absolvieren. Diese aufgezeichneten Clips werden dann in der Sendung gezeigt – und weil sich die Protagonisten bei der Absolvierung nicht immer geschickt anstellen, werden die Ausschnitte von anderen Comedians kommentiert.

Als "Taskmaster" sollte Atze Schröder in der RTL-Version darüber urteilen, wie gut oder schlecht eine Aufgabe gelöst wurde und entsprechende Punkte verteilen. Bei der Aufzeichnung vor einem Jahr mit dabei war auch Carsten van Ryssen ("Polylux", "heute-show"), der in "Taskmaster" Atze Schröder Assistent mimte. Für die deutsche Ausgabe wurden unter anderem Janine Kunze, Chris Tall, Markus Krebs, Daniele Rizzo und Detlef Steves angekündigt.

